Какой штраф грозит за отсутствие маркировки на продукте

В рамках реализации очередного соцпроекта, направленного на обеспечение безопасности и качества товаров, активистами сферы защиты прав потребителей в одном из магазинов Кызылорды были куплены бисквитные палочки "Biscolata STIX" турецкого производства, сообщает Zakon.kz.

Читайте наши публикации о товарах, не соответствующих законодательству и техническим регламентам, а также о мерах, принимаемых к производителям и продавцам товаров.



Руководствуясь пунктами 8 и 14 статьи 41 Закона РК "О защите прав потребителей" "Мангистауское областное общество защиты прав потребителей" направило на исследование продовольственные и непродовольственные товары, реализуемые в городе Кызылорда.

Продукт был передан в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по Кызылординской области на комплексное исследование для определения соответствия Техническим регламентам Таможенного союза 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", 005/2011 "О безопасности упаковочных пакетов" и 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Фото: Жанна Биятан

По данным протокола комплексного исследования №792 от 28.06.2024 г. выявлены следующие несоответствия:

Наименование, состав продукции, количество пищевой продукции, дата производства, срок годности, условия хранения пищевой продукции, наименование и местонахождение производителя, рекомендации или ограничения по применению, сведения о показателях пищевой ценности пищевой продукции написаны на турецком языке. Отсутствует единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. На маркировке отсутствует информация на государственном языке.

Казахстанский потребитель не может прочитать информацию о товаре на государственном языке, поэтому очевидно нарушение его конституционного права.

За предложение покупателю продукции, не соответствующей техническим регламентам, для предпринимателя предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом "Об административных правонарушениях".

"Поскольку, согласно статье 24 Закона Республики Казахстан "О защите прав потребителей", продавец или производитель обязан предоставлять всю информацию, касающуюся товара, на казахском и русском языках, выполняя требования Закона "О языке в Республике Казахстан". Эксперт по правам потребителей Жанна Биятан

По ст. 203 Кодекса "Об административных правонарушениях" Республики Казахстан, продажа товаров индивидуальными предпринимателями и организациями, осуществляющими торговую деятельность, без документов, содержащих сведения о стране происхождения, об изготовителе, поставщике или продавце либо достоверную и достаточную информацию о товаре (услуге) на казахском и русском языках, за исключением случаев, предусмотренных статьями 415 и 416 настоящего Кодекса, – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 45 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 70 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 150 МРП.

Потребители могут самостоятельно посмотреть информацию о наличии декларации соответствия на продукцию по ссылке.

Результаты и материалы исследования продукции направлены в компетентные органы для принятия соответствующих мер, предусмотренных в действующем законодательстве.

Каждый гражданин может принять участие в борьбе с контрафактной продукцией, фальсификацией и контрабандой.

Памятка потребителям

"При покупке продукта следует обращать внимание на дату его производства и срок годности. Также, если у вас появились сомнения в отношении качества товара: если коробка повреждена, если сложно определить срок годности или невозможно прочитать информацию на упаковке, то лучше отказаться от этого продукта". Эксперт по правам потребителей Жанна Биятан

Потребители имеют право проверить легальность товара и потребовать от продавца наряду с фискальным чеком сертификат соответствия товара/декларацию на товар.