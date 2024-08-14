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В СКО осудили руководителей строительной фирмы, обманувших вкладчиков на 400 млн тенге

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 16:42 Фото: Zakon.kz
Областным судом оставлен без изменения приговор в отношении учредителя и руководителя строительной фирмы по резонансному делу с обманом вкладчиков, сообщает Zakon.kz.

Осужденные понесли наказание за хищение денежных средств вкладчиков путем создания имиджа добросовестных застройщиков жилья в строящемся многоквартирном доме в Петропавловске.

Фактически денежные средства они потратили на нужды, не связанные со строительством.

"Государственное обвинение доказало, что мошенники обманули более 48 жителей областного центра, причинив ущерб на сумму, превышающую 400 миллионов тенге, добившись осуждения двух лиц к реальному лишению свободы на 6 лет", – сообщили в прокуратуре СКО.

В апелляции прокуратурой области поддержаны гражданские иски обманутых граждан, постановлением суда их интересы были защищены путем удовлетворения исковых требований.

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