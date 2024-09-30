Игрушки – инструмент, помогающий малышу познавать окружающий мир

Игрушки учат общению, стимулируют любопытство и творческие способности. Именно поэтому так важно, чтобы эти "спутники детства" не просто радовали глаз, но и были безопасными и соответствовали всем установленным стандартам качества.

Все родители знают, что сбалансированное питание важно для здоровья и роста ребенка, но часто забывают, что для полноценного развития детскому организму необходимо нечто большее. Ведь ребенок растет не только через пищу, но и через игру – именно она формирует его мировоззрение, развивает когнитивные навыки и даже влияет на эмоциональное состояние.

Игрушки становятся важным инструментом, который помогает малышу познавать окружающий мир, учит общению, стимулирует любопытство и творческие способности. Именно поэтому так важно, чтобы эти "спутники детства" не просто радовали глаз, но и были безопасными и соответствовали всем установленным стандартам качества.

Фото: Жанна Биятан

Для защиты прав потребителей и обеспечения безопасности детей общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") регулярно проводит информационно-просветительскую работу. В рамках социального проекта представитель ОО "МОО по ЗПП" в июле 2024 года провел закупку методом тайного покупателя в одном из магазинов города Усть-Каменогорска. На этот раз внимание правозащитников привлекли детские игрушки от узбекских производителей: набор DokTor и набор для юных поваров LiTtLE CHEF. Целью данного мероприятия было проверить, насколько эти товары соответствуют нормам безопасности и требованиям технических регламентов Таможенного союза, в частности ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек".

Игрушки, как и любой другой товар для детей, должны строго соответствовать стандартам. Согласно требованиям технического регламента, маркировка игрушек должна содержать наименование, возрастные ограничения, страну происхождения, сведения о материале, из которого сделан товар, информацию о производителе или импортере и обязательный знак обращения на рынке ЕАЭС (знак ЕАС). Всё это важно для того, чтобы потребитель мог принять осознанное решение при покупке и быть уверенным в безопасности товара. Маркировка и техническая документация, поставляемая в комплекте с игрушкой, выполняются на русском языке и на государственном языке государства – члена Таможенного союза, в котором она реализуется.

Для проведения комплексной экспертизы обе игрушки были переданы в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области.

Фото: Жанна Биятан

Результаты экспертизы (протоколы исследований № 13 и № 14 от 12.07.2024 года) оказались тревожными. У набора DokTor информация на казахском и русском языках оказалась неполной: не было указано название игрушки, не была представлена страна изготовления, а также отсутствовала информация о производителе/импортере. Это означает, что родители, покупающие игрушку, не могут удостовериться в ее происхождении и безопасности. Кроме того, отсутствовала дата изготовления и знак ЕАС.

В наборе LiTtLE CHEF ситуация оказалась не лучше: там вовсе отсутствовала информация на казахском языке, а сведения на русском были представлены не полностью. Как и в первом случае, не указаны дата изготовления и срок годности.

Продукция, не соответствующая стандартам, может быть изготовлена из опасных материалов, которые могут вызвать аллергические реакции, раздражение кожи или даже более серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, маркировка на казахском языке – это не только требование Закона РК, но и право каждого гражданина Казахстана на получение информации на государственном языке.

"Важно понимать, что соблюдение стандартов безопасности выгодно не только потребителям, но и предпринимателям. Качественная продукция с правильно оформленной маркировкой формирует доверие со стороны покупателей, способствует росту продаж и помогает бизнесу избежать претензий со стороны контролирующих органов". Эксперт ОО "МОО по ЗПП" Алия Алибекова

Эксперты-правозащитники рекомендуют потребителям всегда обращать внимание на следующие аспекты при покупке игрушек:

проверьте наличие маркировки на казахском и русском языках;

проверьте, есть ли знак ЕАС – игрушки маркируются данным знаком при их соответствии требованиям ВСЕХ технических регламентов ЕАЭС, действие которых на них распространяется.

Если вы заметили, что на игрушке отсутствует важная информация, откажитесь от её покупки и сообщите об этом в соответствующие органы защиты прав потребителей.





"Безопасность детей – это приоритет. Игрушки играют важную роль в развитии ребенка, и поэтому так важно, чтобы они были не только интересными, но и безопасными. Каждый родитель вправе требовать полной и достоверной информации о товаре, который он приобретает для своего ребенка. А задача ОО "МОО по ЗПП" – помочь защитить это право". Алия Алибекова