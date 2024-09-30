Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Игрушки – инструмент, помогающий малышу познавать окружающий мир

Игрушки – инструмент, помогающими малышу познавать окружающий мир, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 16:58 Фото: pxhere
Игрушки учат общению, стимулируют любопытство и творческие способности. Именно поэтому так важно, чтобы эти "спутники детства" не просто радовали глаз, но и были безопасными и соответствовали всем установленным стандартам качества.

Все родители знают, что сбалансированное питание важно для здоровья и роста ребенка, но часто забывают, что для полноценного развития детскому организму необходимо нечто большее. Ведь ребенок растет не только через пищу, но и через игру – именно она формирует его мировоззрение, развивает когнитивные навыки и даже влияет на эмоциональное состояние.

Игрушки становятся важным инструментом, который помогает малышу познавать окружающий мир, учит общению, стимулирует любопытство и творческие способности. Именно поэтому так важно, чтобы эти "спутники детства" не просто радовали глаз, но и были безопасными и соответствовали всем установленным стандартам качества.

Инструмент, помогающими малышу познавать окружающий мир, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 16:58

Фото: Жанна Биятан

Для защиты прав потребителей и обеспечения безопасности детей общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") регулярно проводит информационно-просветительскую работу. В рамках социального проекта представитель ОО "МОО по ЗПП" в июле 2024 года провел закупку методом тайного покупателя в одном из магазинов города Усть-Каменогорска. На этот раз внимание правозащитников привлекли детские игрушки от узбекских производителей: набор DokTor и набор для юных поваров LiTtLE CHEF. Целью данного мероприятия было проверить, насколько эти товары соответствуют нормам безопасности и требованиям технических регламентов Таможенного союза, в частности ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек".

Игрушки, как и любой другой товар для детей, должны строго соответствовать стандартам. Согласно требованиям технического регламента, маркировка игрушек должна содержать наименование, возрастные ограничения, страну происхождения, сведения о материале, из которого сделан товар, информацию о производителе или импортере и обязательный знак обращения на рынке ЕАЭС (знак ЕАС). Всё это важно для того, чтобы потребитель мог принять осознанное решение при покупке и быть уверенным в безопасности товара. Маркировка и техническая документация, поставляемая в комплекте с игрушкой, выполняются на русском языке и на государственном языке государства – члена Таможенного союза, в котором она реализуется.

Для проведения комплексной экспертизы обе игрушки были переданы в аккредитованную лабораторию филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области.

Потребителей, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 16:58

Фото: Жанна Биятан

Результаты экспертизы (протоколы исследований № 13 и № 14 от 12.07.2024 года) оказались тревожными. У набора DokTor информация на казахском и русском языках оказалась неполной: не было указано название игрушки, не была представлена страна изготовления, а также отсутствовала информация о производителе/импортере. Это означает, что родители, покупающие игрушку, не могут удостовериться в ее происхождении и безопасности. Кроме того, отсутствовала дата изготовления и знак ЕАС.

В наборе LiTtLE CHEF ситуация оказалась не лучше: там вовсе отсутствовала информация на казахском языке, а сведения на русском были представлены не полностью. Как и в первом случае, не указаны дата изготовления и срок годности.

Продукция, не соответствующая стандартам, может быть изготовлена из опасных материалов, которые могут вызвать аллергические реакции, раздражение кожи или даже более серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, маркировка на казахском языке – это не только требование Закона РК, но и право каждого гражданина Казахстана на получение информации на государственном языке.

"Важно понимать, что соблюдение стандартов безопасности выгодно не только потребителям, но и предпринимателям. Качественная продукция с правильно оформленной маркировкой формирует доверие со стороны покупателей, способствует росту продаж и помогает бизнесу избежать претензий со стороны контролирующих органов".Эксперт ОО "МОО по ЗПП" Алия Алибекова

Эксперты-правозащитники рекомендуют потребителям всегда обращать внимание на следующие аспекты при покупке игрушек:

  • проверьте наличие маркировки на казахском и русском языках;
  • проверьте, есть ли знак ЕАС – игрушки маркируются данным знаком при их соответствии требованиям ВСЕХ технических регламентов ЕАЭС, действие которых на них распространяется.

Если вы заметили, что на игрушке отсутствует важная информация, откажитесь от её покупки и сообщите об этом в соответствующие органы защиты прав потребителей.


"Безопасность детей – это приоритет. Игрушки играют важную роль в развитии ребенка, и поэтому так важно, чтобы они были не только интересными, но и безопасными. Каждый родитель вправе требовать полной и достоверной информации о товаре, который он приобретает для своего ребенка. А задача ОО "МОО по ЗПП" – помочь защитить это право".Алия Алибекова

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

Читайте также

Специалист объяснил важность правильной маркировки молочных продуктов
Специалист объяснил важность правильной маркировки молочных продуктов
Выступит в рамках чемпионата Азии по настольному теннису в Астане
Мирас Жугунусов выступит в рамках чемпионата Азии по настольному теннису в Астане
Антикор, студенты
Антикор Алматы провел День открытых дверей для студентов
Айсулу Омарова
2024 год Бизнес Торговля Еда Потребительский контроль
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
Грозы, снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 30 сентября
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: