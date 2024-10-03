В урочище Кызылтас прошла экоакция в рамках "Таза Қазақстан"

3 октября в Жетысуской области в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" проведен ряд мероприятий, сообщает Zakon.kz.

Так, в городе Талдыкоргане прошла экологическая акция "Қызылтас – Тасбақа". В мероприятии приняли участие заместитель акима области Диас Есдаулетов, аким города Ернат Базил, общественники, молодежь региона, эковолонтеры, трудовые дружины "Жасыл ел".

"В рамках экоакции была установлена табличка о внесении уникальных петроглифов Кызылтас в список охраняемых историко-культурных объектов местного значения. В ходе мероприятия экоактивистка области Динара Бакирова выразила благодарность главе государства и руководству области за защиту памятников истории в виде уникальных петроглифов", – сообщили в управлении общественного развития Жетысуской области.

Фото: пресс-секретарь акима Талдыкоргана Олжас Курмашев

Ранее аким области Бейбит Исабаев сделал заявление, что вместе с экологами, общественностью, компетентными органами приняты необходимые меры по сохранению горы "Черепаха" и наскальных петроглифов, в результате на законной основе освоение карьера остановлено и совместными усилиями в этом вопросе поставлена точка над "i".

Фото: пресс-секретарь акима Талдыкоргана Олжас Курмашев

Впечатлениями поделился председатель областного филиала Альянса студентов Казахстана по Жетысуской области эковолонтер Ескендир Амандос: "Масштабная акция чистоты, проводимая на уровне страны, является важнейшим мероприятием. Не только молодежь, но и старшее поколение принимают активное участие, будучи примером во всем. Такие мероприятия очень хорошо воспитывают у подрастающего поколения любовь к природе и истории родного края, прививают ответственность перед родной землей и, конечно же, повышают экологическую культуру населения".

Кроме того, в городе Текели с участием члена Союза писателей Казахстана Торгын Турлыбаевой состоялся круглый стол на тему: "Жан мен тән тазалығы – рухани тазалықтың өзегі". Мероприятие собрало молодежь города, эковолонтеров. В ходе круглого стола молодые люди обменялись мнениями о необходимости бережного отношения к природе, поддержания чистоты окружающей среды.

В целом в Жетысуской области в рамках программы "Таза Қазақстан" продолжаются мероприятия по уборке территории.

На сегодняшний день в экомероприятии, получившем огромную поддержку со стороны населения, приняли участие около 200 тыс. человек. Было задействовано 1 611 единиц спецтехники.

Отметим, что с начала действия программы "Таза Қазақстан" в регионе вывезено 7 793 тонны мусора и посажено 30 726 деревьев.