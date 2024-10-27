Общественники по защите прав потребителей завершили работы на Шелковом пути Туркестана

Общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") провело планомерную работу по защите прав потребителей в Туркестанской области.

Работа заключалась в информировании потребителей по вопросам защиты прав потребителей, а также о качестве продовольственных и непродовольственных товаров. Для этого методом тайного покупателя покупали продукты, сдавали на исследования, согласно требованиям законодательств РК, в том числе технических регламентов.

В Туркестанской области всего было закуплено 29 товаров, в том числе привезенных из Кореи, по которым провели комплексные исследования.

Поступило множество устных и письменных замечаний от потребителей о том, почему на рынке продают просроченные товары или продукцию неизвестного происхождения. Также на страницу Instagram поступали возмущения от потребителей с просьбой, чтобы мы обратились в прокуратуру по поводу отсутствия маркировки на товарах на государственном языке.

К сведению потребителей

Потребитель должен знать четкий алгоритм для обращения с жалобой в соответствующие проверяющие органы.

Согласно Предпринимательскому кодексу РК, основанием для жалобы являются обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства Республики Казахстан при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств.

Кроме того, вы должны иметь в качестве доказательства фискальные/товарные чеки, где должны быть ИИН/БИН продавца, адрес. Желательно иметь фото магазинов.

Предупреждаем, оплаты по переводам не являются доказательством, если вам придется обратиться в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля, а Департаменты по защите прав потребителей, возможно, примут ваши жалобы, так как Законом РК "О защите прав потребителей" предусмотрено, что документом, подтверждающим факт приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), являются выданные в бумажной или электронной форме контрольный (товарный) чек либо квитанция к приходному кассовому ордеру, квитанция к отрывному талону, надлежащим образом оформленный технический паспорт, иной документ, содержащий сведения о наименовании, стоимости товара (работы, услуги), дате приобретения, продавце (изготовителе, исполнителе).

Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), или договора, заключенного при приобретении товара (выполнении работы, оказании услуги), не лишает его права ссылаться на свидетельские показания, а также документы и другие средства доказывания, в том числе фото- и (или) видеофиксацию, в подтверждение факта приобретения товара.

Напоминаем, при этом по иерархии нормативно-правовых актов Предпринимательский кодекс РК стоит выше, чем Закон "О защите прав потребителей", поэтому если права потребителей нарушены, то меры будут приниматься с учетом Предпринимательского кодекса, то есть у вас должны быть убедительные основания и подтверждающие доказательства.

"Для сбора убедительных оснований и достаточных доказательств нам пришлось заключить договоры с четырьмя крупными аккредитованными лабораториями Казахстана. Это республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК. Вторая – Акционерное общество "Национальный центр экспертизы и сертификации" в городе Кокшетау. Третья лаборатория, куда мы сдали продукты питания, Республиканское государственное предприятие "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра Управлениями делами президента РК", которая находится в столице. Четвертая лаборатория по непродовольственным товарам также находится в Астане, это Акционерное общество "Национальный центр экспертизы и сертификации" по городу Астана", – рассказывает правозащитник потребителей Жанна Биятан.

Нескоропортящиеся товары, купленные в Туркестане, были исследованы в акционерных обществах "Национальный центр экспертизы и сертификации", которые находятся в Шымкенте и Таразе. Скоропортящиеся продукты исследовали в РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по Туркестанской области.

ЮКФ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" в своем исследований корейских продуктах нашел несоответствия в пищевых продуктах: лапша быстрого приготовления Buldak Hot Chiken Samyang Korea и лапша в соусе 92 г, то есть отсутствовала информация на государственном языке.

Фото: Жанна Биятан

Фото: Жанна Биятан

Согласно пункту 7 статьи 25 Закона "О защите прав потребителей", информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной.

"Кроме того, мы не нашли декларацию о соответствии на данные продукты при самостоятельном поиске на сайте Евразийской экономической комиссии – Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, а также в казахстанском реестре", – завершила Жанна Биятан.

В связи с этим были направлены заявления в соответствующие органы контроля.

Если же вы приобрели продукцию с подобными нарушениями, обращайтесь по телефону: +7 705 422 27 39 или на страницу Instagram