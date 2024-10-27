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Законодательство РК

Общественники по защите прав потребителей завершили работы на Шелковом пути Туркестана

Супермаркет, чеки, покупки,, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 14:46 Фото: pixabay
Общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" (ОО "МОО по ЗПП") провело планомерную работу по защите прав потребителей в Туркестанской области.

Работа заключалась в информировании потребителей по вопросам защиты прав потребителей, а также о качестве продовольственных и непродовольственных товаров. Для этого методом тайного покупателя покупали продукты, сдавали на исследования, согласно требованиям законодательств РК, в том числе технических регламентов.

В Туркестанской области всего было закуплено 29 товаров, в том числе привезенных из Кореи, по которым провели комплексные исследования.

Поступило множество устных и письменных замечаний от потребителей о том, почему на рынке продают просроченные товары или продукцию неизвестного происхождения. Также на страницу Instagram поступали возмущения от потребителей с просьбой, чтобы мы обратились в прокуратуру по поводу отсутствия маркировки на товарах на государственном языке.

К сведению потребителей

Потребитель должен знать четкий алгоритм для обращения с жалобой в соответствующие проверяющие органы.

Согласно Предпринимательскому кодексу РК, основанием для жалобы являются обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства Республики Казахстан при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств.

Кроме того, вы должны иметь в качестве доказательства фискальные/товарные чеки, где должны быть ИИН/БИН продавца, адрес. Желательно иметь фото магазинов.

Предупреждаем, оплаты по переводам не являются доказательством, если вам придется обратиться в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля, а Департаменты по защите прав потребителей, возможно, примут ваши жалобы, так как Законом РК "О защите прав потребителей" предусмотрено, что документом, подтверждающим факт приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), являются выданные в бумажной или электронной форме контрольный (товарный) чек либо квитанция к приходному кассовому ордеру, квитанция к отрывному талону, надлежащим образом оформленный технический паспорт, иной документ, содержащий сведения о наименовании, стоимости товара (работы, услуги), дате приобретения, продавце (изготовителе, исполнителе).

Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), или договора, заключенного при приобретении товара (выполнении работы, оказании услуги), не лишает его права ссылаться на свидетельские показания, а также документы и другие средства доказывания, в том числе фото- и (или) видеофиксацию, в подтверждение факта приобретения товара.

Напоминаем, при этом по иерархии нормативно-правовых актов Предпринимательский кодекс РК стоит выше, чем Закон "О защите прав потребителей", поэтому если права потребителей нарушены, то меры будут приниматься с учетом Предпринимательского кодекса, то есть у вас должны быть убедительные основания и подтверждающие доказательства.

"Для сбора убедительных оснований и достаточных доказательств нам пришлось заключить договоры с четырьмя крупными аккредитованными лабораториями Казахстана. Это республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК. Вторая – Акционерное общество "Национальный центр экспертизы и сертификации" в городе Кокшетау. Третья лаборатория, куда мы сдали продукты питания, Республиканское государственное предприятие "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы Медицинского центра Управлениями делами президента РК", которая находится в столице. Четвертая лаборатория по непродовольственным товарам также находится в Астане, это Акционерное общество "Национальный центр экспертизы и сертификации" по городу Астана", – рассказывает правозащитник потребителей Жанна Биятан.

Нескоропортящиеся товары, купленные в Туркестане, были исследованы в акционерных обществах "Национальный центр экспертизы и сертификации", которые находятся в Шымкенте и Таразе. Скоропортящиеся продукты исследовали в РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по Туркестанской области.

ЮКФ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" в своем исследований корейских продуктах нашел несоответствия в пищевых продуктах: лапша быстрого приготовления Buldak Hot Chiken Samyang Korea и лапша в соусе 92 г, то есть отсутствовала информация на государственном языке.

лапша, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 14:46

Фото: Жанна Биятан

лапша, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 14:46

Фото: Жанна Биятан

Согласно пункту 7 статьи 25 Закона "О защите прав потребителей", информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредоставленной.

"Кроме того, мы не нашли декларацию о соответствии на данные продукты при самостоятельном поиске на сайте Евразийской экономической комиссии – Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, а также в казахстанском реестре", – завершила Жанна Биятан.

В связи с этим были направлены заявления в соответствующие органы контроля.

Если же вы приобрели продукцию с подобными нарушениями, обращайтесь по телефону: +7 705 422 27 39 или на страницу Instagram

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