Тушенка по-астанински – как водят за нос отечественного потребителя

В Астане представители правозащитной организации снова обнаружили "паленые" мясные продукты с нарушениями в составе.

Как обманывают казахстанского потребителя, расскажет эксперт ОО "Мангистауское общество по защите прав потребителей" Жанна Биятан.

Основной состав тушенки – это, как правило, мясо, жир и специи. Однако тушеное мясо до сих пор является важным компонентом многих блюд. Каково же было удивление экспертов и специалистов РГП на ПХВ "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы при Медицинском центре Управлении делами Президента Республики Казахстан", когда в ее несложном составе был обнаружен ген свиньи.

Фото: Жанна Биятан

Как часто потребитель может стать жертвой обмана недобросовестных производителей тушенки?! Вновь открывая столь любимую баночку с ароматным мясом – будьте крайне бдительны. Возможно, что в обычном с виду мясном деликатесе поселились не столь приятные и будоражащие вкусовые рецепторы ингредиенты. Фактами обнаружения нарушений с "тушенкой" делятся активисты и правозащитники известной организации.

"ГОСТ СТ РК Р 52723-2010, — а это, для пояснения, экспресс-метод "Продукты пищевые и корма" позволил нам определить сырьевой состав тушенки "Консервы мясные кусковые стерилизованные "Говядина тушеная первый сорт"" российского производства АО "Орелпродукт" весом 325 грамм (дата выработки 18.08.2023 года, срок годности 3 года). В составе данного продукта с помощью тест-анализа "DNA Animal Ident Pig HS" был найден ДНК свиньи. Согласно протоколу исследования пищевых продуктов на обнаружение ДНК животного № 1004/703 от 22 октября 2024 года несоответствие по сырьевому составу зафиксировано в вышеупомянутом мясном продукте", — комментирует эксперт Жанна Биятан.

По ее словам, многие производители рекламируют свою продукцию под видом "халяльной", то есть с маркетинговой точки зрения, утаивая от конечного потребителя наличие в составе свиного мяса и его компонентов.

Фото: Жанна Биятан

Это нарушение противоречит статье 10 Закона РК "О защите прав потребителя". Дело в том, что согласно действующей законодательной базе потребитель имеет "право на получение информации о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе)".

Вторым образцом с аналогичным видом нарушения стал продукт нарушением "Консервы мясные кусковые стерилизованные "Говядина тушеная высший сорт"" производства АО "Орелпродукт", Россия, весом 325 грамм (дата выработки 22.11.2022 года, срок годности 3 года).

Согласно протоколу исследований пищевых продуктов на обнаружение ДНК животного № 1004/704 от 22 октября 2024 года "в отношении целевого компонента, материал, являющийся производным в образце ДНК свинины — обнаружено", — говорится в данном документе.

А вот в следующем документе -в протоколе 1004/464 от 22 октября 2024 года такие показатели, как "маркировка товара, срок годности, объем и дата изготовления, условия хранения, единый знак ЕАС, показатели пищевой ценности, наименование и местонахождение изготовителя" имеются и соблюдены по всем необходимым параметрам.

Скрижаль за халяль!

Пресловутый "халяль" стал не только популярным в наши дни среди мусульман, но и среди производителей тушенки.

На какие хитрости порой идут крупные комбинаты и заводы по переработке мясных полуфабрикатов, чтобы повысить уровни продаж, обходя стороной маркировку товара и международные стандарты качества, рассказывает правозащитник Жанна Биятан.

"Как показал анализ образца, согласно протоколу проведенных лабораторных исследований № 1003/463 от 22 октября 2024 года, в мясном продукте не указан ДНК свинины. При этом, маркировка, объем и другие показатели имеются в норме. Это может свидетельствовать лишь о том, что, вероятно, производитель, удешевляя стоимость конечной продукции, снижает стоимость мяса говядины, добавляя в нее свинину", – отмечает представитель общественного объединения.

Напоминаем, что за нарушения в законодательстве нашей страны предусмотрены весьма внушительные штрафы:

Согласно части 1 статье 425 Кодекса РК "Об административных нарушениях", за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов предусмотрен штраф для физических лиц составляет 30 МРП, для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 230 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – 310 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – 1600 МРП.

Также действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за обман потребителя или введение его в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара.

В заключение, правозащитники во главе с "Мангистауским обществом по защите прав потребителей" предложили предпринять все меры по устранению нарушений со стороны изготовителя данной продукции.

Эксперт советует:

Если вы столкнулись с покупкой недоброкачественной продукции, в частности, мясных консервов, то проверяйте наличие ГОСТа на упаковке товара. Кроме того, должна присутствовать маркировка и аббревиатура ЕАС (единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского союза), свидетельствующая о том, что продукт соответствует всем требованиям технических регламентов.

Помните, что "тушенка" – это народное название; на этикетке же настоящих мясных консервов должно быть указано "конина тушеная", "говядина тушеная" или "свинина тушеная", а в составе только мясо, соль и специи. Если на этикетке стоит название "Тушенка" – это значит, продукт выпушен по техническим условиям с более низкой пищевой ценностью.

Также при покупке товара необходимо обращать внимание на консервы без видимых повреждений и более визуально опрятную на вид продукцию.

Если вы столкнулись с нарушением Ваших потребительских прав, можете обратиться в Департамент торговли и защиты прав потребителей по городу Астана: 8 (7172) 953 029 8(7172)953029.

А также на сайт Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.