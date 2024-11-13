Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Чем лучше всего утолить жажду, рассказали эксперты сферы защиты прав потребителей

Чем лучше всего утолить жажду рассказали эксперты сферы защиты прав потребителей, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 15:13 Фото: pxhere
Соки и различные чаи из бутылок уже стали привычными для потребителей. В магазинах большое разнообразие таких напитков. Так ли все они безопасны и на что стоит обратить внимание, прежде чем утолить жажду, рассказали специалисты.

"Кокосовый сок" для простого обывателя ассоциируется с кокосовым молоком. Но разница в них огромная. Кокосовый сок (или кокосовую воду) берут непосредственно из кокосов и переливают в тару, а вот кокосовое молоко создается искусственно из переработанной мякоти кокоса.

Чем лучше всего утолить жажду рассказали эксперты сферы защиты прав потребителей, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 15:13

Фото: Жанна Биятан

Такой кокосовый сок и приобрела методом тайного покупателя эксперт ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей " Жанна Биятан. Продукт объемом 500 мл был приобретен в Алматы, в "Китайском супермаркете" (бутик №8, "Зеленый базар") и передан для проведения комплексного исследования в филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по городу Алматы.

Специалисты Центра исследовали образец продукции на соответствие техническому регламенту Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции". Согласно протоколу № 1240011003554650, нарушений не обнаружено. Кроме того, кокосовый сок был проверен на соответствие ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей". Протокол № 1240002183582477 указывает, что вредных химических веществ обнаружено не было.

Несоответствия обнаружили во время исследования продукта по ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки". В протоколе № 1240001023597380 зафиксировано несколько несоответствий. К примеру, наименование продукта, состав, количество пищевой продукции, срок годности, условия хранения, наименование и местонахождение изготовителя, пищевая ценность – эта информация, важная для потребителя, не указана на государственном и русском языках. Также не был указан Единый знак обращения ЕАС.

"Во время нашего социального проекта мы отмечаем, что самое распространенное нарушение среди производителей и продавцов – это непредставление информации о товаре на государственном языке. В этом образце продукции вся информация была на иностранном языке. Как потребитель может выбрать товар, если он не поймет, что там написано? Согласно пункту 7 статьи 25 Закона "О защите прав потребителей", информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредставленной", – говорит эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан.

Еще один напиток, который был приобретен на "Зеленом базаре" (магазин "Большая Азия"), – это чай в бутылке объемом 500 мл. О производителе известно лишь то, что он из Китая. Ни названия компании-изготовителя, ни информации о его местоположении на этикетке не было. Чай также передали на комплексное исследование. Согласно протоколу №1240002183583097 "Исследование пищевых продуктов на молекулярно-генетические испытания методом ПЦР и иммуноферментный анализ" в соответствии с ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", никаких нарушений не выявлено.

Чем лучше всего утолить жажду рассказали эксперты сферы защиты прав потребителей, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 15:13

Фото: Жанна Биятан

В протоколе исследования образцов пищевых продуктов № 1240001023595161 в соответствии с ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" указано, что на упаковке не обнаружилась информация о наименовании продукта, составе, количестве пищевой продукции, сроке годности, условиях хранения, наименовании и местонахождении изготовителя, пищевой ценности на государственном и русском языках. Также не было Единого знака обращения ЕАС.

"Потребитель при покупке товара имеет право знать полную информацию о нем. А если вы не знаете даже срок годности и условия хранения, то не стоит рисковать своим здоровьем и приобретать такой товар. В магазине или на рынке уделите изучению маркировки хотя бы несколько минут и при любом сомнении в качестве товара поставьте его обратно на полку", – добавляет Жанна Биятан.

Как же выбрать прохладительные напитки и на что обратить внимание?

Первое – это тара. Бутылка, или тетрапакет, должна быть герметично упакована и не иметь повреждений. Второе – проверьте состав продукта, дату изготовления, срок годности и соответствуют ли условия хранения, указанные изготовителем, условиям хранения в магазине. Третье – всегда обращайте внимание на маркировку – важно помнить, что она должна быть обязательно на казахском и русском языках. Если ее нет, то потребителя должен насторожить тот факт, как такой товар попал в страну.

Между тем статьей 415 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", нарушение законодательства РК в области технического регулирования, совершенное в виде:

  1. Выпуска в обращение продукции, не соответствующей требованиям, установленным техническими регламентами и нормативными правовыми актами;
  2. Выпуска в обращение продукции без документов подтверждения и (или) оценки соответствия согласно требованиям, установленным техническими регламентами и нормативными правовыми актами, влечет штраф на физлиц в размере 90 МРП, на субъектов малого предпринимательства – 195 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – 310 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – 600 МРП.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей.

Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.

Читайте также

В тушенке из конины зарубежного производства обнаружена ДНК свиньи
В тушенке из конины зарубежного производства обнаружена ДНК свиньи
На месторождении &quot;Юбилейное&quot;AO &quot;AltynExCompany&quot;
Состоялся 10-й юбилейный промышленный тур для IT-компаний на месторождение "Юбилейное"AO "AltynExCompany"
мука
О безопасности продуктов, которые мы выбираем: что показали исследования товаров из Кызылорды
Айсулу Омарова
Алматы 2024 год Бизнес Торговля Еда Потребительский контроль
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания
Восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы
Восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы: куда они едут
Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан
Бектенов поручил провести рейды и обходы в частном секторе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: