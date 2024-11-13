Чем лучше всего утолить жажду, рассказали эксперты сферы защиты прав потребителей

Соки и различные чаи из бутылок уже стали привычными для потребителей. В магазинах большое разнообразие таких напитков. Так ли все они безопасны и на что стоит обратить внимание, прежде чем утолить жажду, рассказали специалисты.

"Кокосовый сок" для простого обывателя ассоциируется с кокосовым молоком. Но разница в них огромная. Кокосовый сок (или кокосовую воду) берут непосредственно из кокосов и переливают в тару, а вот кокосовое молоко создается искусственно из переработанной мякоти кокоса.

Фото: Жанна Биятан

Такой кокосовый сок и приобрела методом тайного покупателя эксперт ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей " Жанна Биятан. Продукт объемом 500 мл был приобретен в Алматы, в "Китайском супермаркете" (бутик №8, "Зеленый базар") и передан для проведения комплексного исследования в филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по городу Алматы.

Специалисты Центра исследовали образец продукции на соответствие техническому регламенту Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции". Согласно протоколу № 1240011003554650, нарушений не обнаружено. Кроме того, кокосовый сок был проверен на соответствие ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей". Протокол № 1240002183582477 указывает, что вредных химических веществ обнаружено не было.

Несоответствия обнаружили во время исследования продукта по ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки". В протоколе № 1240001023597380 зафиксировано несколько несоответствий. К примеру, наименование продукта, состав, количество пищевой продукции, срок годности, условия хранения, наименование и местонахождение изготовителя, пищевая ценность – эта информация, важная для потребителя, не указана на государственном и русском языках. Также не был указан Единый знак обращения ЕАС.

"Во время нашего социального проекта мы отмечаем, что самое распространенное нарушение среди производителей и продавцов – это непредставление информации о товаре на государственном языке. В этом образце продукции вся информация была на иностранном языке. Как потребитель может выбрать товар, если он не поймет, что там написано? Согласно пункту 7 статьи 25 Закона "О защите прав потребителей", информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке, считается непредставленной", – говорит эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан.

Еще один напиток, который был приобретен на "Зеленом базаре" (магазин "Большая Азия"), – это чай в бутылке объемом 500 мл. О производителе известно лишь то, что он из Китая. Ни названия компании-изготовителя, ни информации о его местоположении на этикетке не было. Чай также передали на комплексное исследование. Согласно протоколу №1240002183583097 "Исследование пищевых продуктов на молекулярно-генетические испытания методом ПЦР и иммуноферментный анализ" в соответствии с ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", никаких нарушений не выявлено.

Фото: Жанна Биятан

В протоколе исследования образцов пищевых продуктов № 1240001023595161 в соответствии с ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" указано, что на упаковке не обнаружилась информация о наименовании продукта, составе, количестве пищевой продукции, сроке годности, условиях хранения, наименовании и местонахождении изготовителя, пищевой ценности на государственном и русском языках. Также не было Единого знака обращения ЕАС.

"Потребитель при покупке товара имеет право знать полную информацию о нем. А если вы не знаете даже срок годности и условия хранения, то не стоит рисковать своим здоровьем и приобретать такой товар. В магазине или на рынке уделите изучению маркировки хотя бы несколько минут и при любом сомнении в качестве товара поставьте его обратно на полку", – добавляет Жанна Биятан.

Как же выбрать прохладительные напитки и на что обратить внимание?

Первое – это тара. Бутылка, или тетрапакет, должна быть герметично упакована и не иметь повреждений. Второе – проверьте состав продукта, дату изготовления, срок годности и соответствуют ли условия хранения, указанные изготовителем, условиям хранения в магазине. Третье – всегда обращайте внимание на маркировку – важно помнить, что она должна быть обязательно на казахском и русском языках. Если ее нет, то потребителя должен насторожить тот факт, как такой товар попал в страну.

Между тем статьей 415 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", нарушение законодательства РК в области технического регулирования, совершенное в виде:

Выпуска в обращение продукции, не соответствующей требованиям, установленным техническими регламентами и нормативными правовыми актами; Выпуска в обращение продукции без документов подтверждения и (или) оценки соответствия согласно требованиям, установленным техническими регламентами и нормативными правовыми актами, влечет штраф на физлиц в размере 90 МРП, на субъектов малого предпринимательства – 195 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – 310 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – 600 МРП.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей".

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