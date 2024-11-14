Как читать маркировку и защитить себя

Современные колбасные изделия давно вышли за рамки простой закуски и стали своеобразным символом быстрых перекусов.

За последние десятилетия рынок мясной продукции активно развивается: производители экспериментируют с ингредиентами, добавляют разные специи, а иногда и удивительные сочетания вкусов. Такие продукты, как сосиски, часто ассоциируются с комфортом и доступностью, но быстрый выбор не всегда гарантирует качество и безопасность.

Оправдывают ли колбасные изделия наши ожидания и как найти действительно качественный продукт?

С целью защиты прав потребителей и обеспечения безопасности товаров в период с июня по октябрь 2024 года правозащитники ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" провели проверку продукции, представленной на казахстанских прилавках. В рамках социального проекта, используя метод тайного покупателя, они приобрели более сорока вида продукции и отправили их на анализ в аккредитованные лаборатории при поддержке государственных учреждений. Проведенные исследования позволили оценить качество и безопасность продукции, а также ее соответствие установленным стандартам.

Фото: Жанны Биятан

В рамках этого проекта эксперты проверили, среди прочих, сосиски "Natura классические" белорусского производства и сосиски "Венские халяль" от российского производителя, купленные в магазинах Уральска. Продукция была отправлена на комплексные исследования в аккредитованную лабораторию "Национальный центр экспертизы" по ЗКО, где результаты исследований были зафиксированы в официальных протоколах.

Анализ выявил: оба образца не содержали информации на государственном языке, как того требует Закон РК "О языках в РК". Более того, по Закону РК "О защите прав потребителей", маркировка только на одном языке или на иностранном расценивается как непредоставление необходимой информации и может нарушать права покупателей, предпочитающих видеть сведения на родном языке. Также на упаковках не было указано возможное наличие компонентов, произведенных с использованием ГМО, что является несоответствием требованиям технического регламента Таможенного союза и может быть важным для многих потребителей. Кроме того, на российском продукте не были указаны данные о весе, а также рекомендации и ограничения по использованию продукции.

Фото: Жанны Биятан

Эксперт-правозащитник Алия Алибекова предлагает несколько рекомендаций как потребителям, так и производителям, соблюдение которых поможет обеспечить покупателям удобный и безопасный выбор и повысить доверие к продукту.

Для потребителей

Проверяйте маркировку. При выборе товара обращайте внимание на наличие информации на казахском языке, как того требует Закон РК "О языках в РК". Отсутствие перевода может быть сигналом к тому, что продукт не соответствует требованиям законодательства.

Изучайте состав. Особенно важно проверять, указаны ли сведения о наличии ГМО-компонентов и другая ключевая информация – это поможет избежать непредвиденных реакций, особенно у людей с особенными диетическими потребностями.

Проверяйте упаковку на наличие данных о весе. Когда упаковка не указывает вес, есть вероятность купить больше или меньше продукта, чем нужно, что может привести либо к дефициту, либо к излишкам, а в итоге – к порче пищи и ее выбрасыванию. Без указания веса покупатель не может точно оценить стоимость продукта за единицу массы. Это создает риск переплатить или получить меньше продукта, чем ожидалось, что особенно важно, когда потребители стараются оптимально использовать свой бюджет.

Не менее важны и рекомендации по использованию. Эти данные помогают лучше понять, как и в каком количестве продукт следует использовать, чтобы он оставался безопасным и качественным.

Для производителей и импортеров

Перевод информации на государственный язык. Согласно Закону РК "О языках в РК", ответственность за перевод маркировки продукции, ввозимой в Казахстан из других стран, лежит на импортерах. Производители, особенно зарубежные, часто не знают, на рынок какой страны попадет их продукция, поэтому именно импортеру следует обеспечить соблюдение требований законодательства в этой части. Соблюдение стандартов маркировки. Важно предоставлять потребителю полный и достоверный состав продукта, указания о возможном содержании ГМО и информацию о безопасном использовании. Это позволит не только избежать нарушений, но и укрепить доверие потребителей к продукции. Регулярный внутренний контроль. Производителям и импортерам стоит внедрить проверку соответствия маркировки на всех этапах поставки. Это поможет минимизировать возможные несоответствия и избежать сложностей при реализации продукции.