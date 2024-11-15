Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Качество и честность на полке: итоги осенних закупок

Фрукты, овощи, овощной, магазин, супермаркет, продукты питания, магазин у дома, маленькие магазины, маленький магазин, продуктовый магазин, продуктовый, минимаркет, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:20 Фото: freepik
Когда мы готовимся к приходу гостей, нам хочется выбрать для них лучшие угощения. В предвкушении душевного чаепития мы отправляемся за покупками, представляя, как на столе появятся свежие сладости, ароматный чай и всеми любимые вкусные вафли.

И, отправляясь за покупками, многие из нас обращают внимание на вкусные, качественно упакованные продукты, порой не задумываясь о том, насколько важно, чтобы упаковка содержала всю необходимую информацию.

Между тем информация на упаковке играет решающую роль в безопасности и формировании выбора. С целью повышения осведомленности потребителей и помощи им в ориентировании в многообразии товаров ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" проводит закупки товаров народного потребления методом тайного покупателя и их исследования, информируя граждан о результатах.

В рамках социального проекта в октябре 2024 года в Атырау потребительская корзина пополнилась такими продуктами, как китайский зеленый чай "EXCLUSIVE TEA" (300 г) и товары российских производителей – вафли "Ганноверские" (165 г), нестерилизованный джем "Апельсин Лимон" (180 г), вафельные изделия с начинкой "VEMO" со сливочным и шоколадным вкусом (500 г) и смесь хлопьев "Мистраль Дружба" (400 г).

хлопья, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:20

Фото: Жанна Биятан

чай, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:20

Фото: Жанна Биятан

сладости, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:20

Фото: Жанна Биятан

джем, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:20

Фото: Жанна Биятан

Все образцы были исследованы в аккредитованной лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Атырауской области на безопасность и соответствие нормативам. Протоколы показали, что все товары не содержат плесени, токсинов и других вредных веществ. Однако соблюдение норм безопасности – это только половина дела.

Важным аспектом остается надлежащая маркировка. Приятным исключением стали вафли "Ганноверские", которые полностью соответствуют требованиям и радуют качественной маркировкой, у остальных же образцов не оказалось маркировки на казахском языке.

вафли, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 17:20

Фото: Жанна Биятан

Общественники подчеркивают: маркировка на казахском языке – это часть мер, направленных на повышение безопасности и информированности потребителей. Законодательство требует, чтобы все сведения о товаре были указаны как на русском, так и на казахском языках. Ведь владение информацией о ключевых характеристиках помогает каждому из нас сделать более осознанный выбор, уберегает от рисков аллергических реакций, помогает избежать покупки товаров с истёкшим сроком годности и поддерживает прозрачность рынка.

Как отмечает эксперт-правозащитник Алия Алибекова, соблюдение стандартов – это не только обязанность, но и показатель добросовестности компании, которая уважает своих покупателей.

"Импортерам не стоит забывать, что закон РК "О языках" обязывает их обеспечивать перевод маркировки на казахский и русский языки перед выходом на казахстанский рынок. Не все товары проходят эту проверку, но пример тех, у кого маркировка соблюдена, показывает, что соответствовать стандартам реально и это не требует значительных затрат. Потребители имеют право на доступ к полной информации о товаре, и правильная маркировка играет в этом ключевую роль".Алия Алибекова

В Казахстане существует сервис проверки выданных сертификатов и деклараций соответствия техническим регламентам Таможенного союза. Использование такого инструмента особенно полезно для выявления фальсификатов и подделок еще до покупки.

Среди современных методов проверки также имеется сервис проверки подакцизных товаров "Нақты өнім" для сканирования QR-кодов. На данный момент это актуально для алкоголя, сигарет, лекарств и обуви, что позволяет потребителям сэкономить время и избежать покупки подделок. Хотя пока этот сервис охватывает не все товары, мы надеемся, что в будущем возможности проверки расширятся.

Проверка товаров народного потребления, проводимая ОО "МОО по ЗПП", – это поддержка и потребителей, и бизнеса на пути к более качественной продукции и прозрачному рынку. Соблюдение простых правил маркировки и стандартов, следование принципам честной конкуренции и желание заботиться о потребителях – вот что делает продукт действительно востребованным. А забота о безопасности – это шаг к уверенному будущему как для покупателей, так и для бизнеса.

ОО "МОО по ЗПП", подготовившее данный материал, напоминает, что грамотная маркировка и доступные технологии проверки продукции – надежные инструменты для защиты покупателей от некачественных товаров. А для предпринимателей соблюдение стандартов и корректная маркировка – это возможность проявить заботу о клиентах, повысить доверие к своему бренду и избежать потенциальных юридических сложностей.

При возникновении вопросов по данному обзору, обращайтесь через Instagram OZPP.KZ, либо по телефону 87054222739.

Читайте также

Яйца, магазин, супермаркет, продукты питания
От качества до маркировки: почему важно соответствовать стандартам безопасности
Фрукты, овощи, овощной, магазин, супермаркет, продукты питания, магазин у дома, маленькие магазины, маленький магазин, продуктовый магазин, продуктовый, минимаркет
Защита прав потребителей: итоги исследований продуктов и товаров в Алматы
Фрукты, овощи, овощной, магазин, супермаркет, продукты питания, магазин у дома, маленькие магазины, маленький магазин, продуктовый магазин, продуктовый, минимаркет
Маркировка товаров: как потребителям защитить свои права
Анастасия Московчук
2024 год Еда Потребительский контроль
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, цифровая дактилоскопия, дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев
Важная информация для казахстанцев, которые хотят посетить Россию
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой
Скрытое патрулирование усилят на дорогах Казахстана
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ
Разыскиваемую мошенницу из Казахстана задержали на греческом острове
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: