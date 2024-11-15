Качество и честность на полке: итоги осенних закупок

Когда мы готовимся к приходу гостей, нам хочется выбрать для них лучшие угощения. В предвкушении душевного чаепития мы отправляемся за покупками, представляя, как на столе появятся свежие сладости, ароматный чай и всеми любимые вкусные вафли.

И, отправляясь за покупками, многие из нас обращают внимание на вкусные, качественно упакованные продукты, порой не задумываясь о том, насколько важно, чтобы упаковка содержала всю необходимую информацию.

Между тем информация на упаковке играет решающую роль в безопасности и формировании выбора. С целью повышения осведомленности потребителей и помощи им в ориентировании в многообразии товаров ОО "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" проводит закупки товаров народного потребления методом тайного покупателя и их исследования, информируя граждан о результатах.

В рамках социального проекта в октябре 2024 года в Атырау потребительская корзина пополнилась такими продуктами, как китайский зеленый чай "EXCLUSIVE TEA" (300 г) и товары российских производителей – вафли "Ганноверские" (165 г), нестерилизованный джем "Апельсин Лимон" (180 г), вафельные изделия с начинкой "VEMO" со сливочным и шоколадным вкусом (500 г) и смесь хлопьев "Мистраль Дружба" (400 г).

Фото: Жанна Биятан

Фото: Жанна Биятан

Фото: Жанна Биятан

Фото: Жанна Биятан

Все образцы были исследованы в аккредитованной лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Атырауской области на безопасность и соответствие нормативам. Протоколы показали, что все товары не содержат плесени, токсинов и других вредных веществ. Однако соблюдение норм безопасности – это только половина дела.

Важным аспектом остается надлежащая маркировка. Приятным исключением стали вафли "Ганноверские", которые полностью соответствуют требованиям и радуют качественной маркировкой, у остальных же образцов не оказалось маркировки на казахском языке.

Фото: Жанна Биятан

Общественники подчеркивают: маркировка на казахском языке – это часть мер, направленных на повышение безопасности и информированности потребителей. Законодательство требует, чтобы все сведения о товаре были указаны как на русском, так и на казахском языках. Ведь владение информацией о ключевых характеристиках помогает каждому из нас сделать более осознанный выбор, уберегает от рисков аллергических реакций, помогает избежать покупки товаров с истёкшим сроком годности и поддерживает прозрачность рынка.

Как отмечает эксперт-правозащитник Алия Алибекова, соблюдение стандартов – это не только обязанность, но и показатель добросовестности компании, которая уважает своих покупателей.

"Импортерам не стоит забывать, что закон РК "О языках" обязывает их обеспечивать перевод маркировки на казахский и русский языки перед выходом на казахстанский рынок. Не все товары проходят эту проверку, но пример тех, у кого маркировка соблюдена, показывает, что соответствовать стандартам реально и это не требует значительных затрат. Потребители имеют право на доступ к полной информации о товаре, и правильная маркировка играет в этом ключевую роль". Алия Алибекова

В Казахстане существует сервис проверки выданных сертификатов и деклараций соответствия техническим регламентам Таможенного союза. Использование такого инструмента особенно полезно для выявления фальсификатов и подделок еще до покупки.

Среди современных методов проверки также имеется сервис проверки подакцизных товаров "Нақты өнім" для сканирования QR-кодов. На данный момент это актуально для алкоголя, сигарет, лекарств и обуви, что позволяет потребителям сэкономить время и избежать покупки подделок. Хотя пока этот сервис охватывает не все товары, мы надеемся, что в будущем возможности проверки расширятся.

Проверка товаров народного потребления, проводимая ОО "МОО по ЗПП", – это поддержка и потребителей, и бизнеса на пути к более качественной продукции и прозрачному рынку. Соблюдение простых правил маркировки и стандартов, следование принципам честной конкуренции и желание заботиться о потребителях – вот что делает продукт действительно востребованным. А забота о безопасности – это шаг к уверенному будущему как для покупателей, так и для бизнеса.

ОО "МОО по ЗПП", подготовившее данный материал, напоминает, что грамотная маркировка и доступные технологии проверки продукции – надежные инструменты для защиты покупателей от некачественных товаров. А для предпринимателей соблюдение стандартов и корректная маркировка – это возможность проявить заботу о клиентах, повысить доверие к своему бренду и избежать потенциальных юридических сложностей.

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