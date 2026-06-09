KC Energy Group поставила аграриям свыше 123 тысяч тонн дизельного топлива для посевной кампании

Каждый сельскохозяйственный сезон начинается задолго до появления первых всходов. Подготовка техники, закупка семян, удобрений и топлива требуют значительных ресурсов, поэтому доступность дизельного топлива остается одним из ключевых факторов успешного проведения посевной кампании.

В Казахстане поддержку сельхозтоваропроизводителей обеспечивает механизм поставок удешевленного дизельного топлива. Одним из основных операторов этой программы выступает ТОО "KC Energy Group", которое в рамках весенне-полевых работ 2026 года уже поставило аграриям более 123 тыс. тонн топлива.

Поставки осуществляются в соответствии с графиками, согласованными министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и утвержденными министерством энергетики Республики Казахстан. По состоянию на текущую дату компания выполнила 73% от предусмотренного на весенние полевые работы объема поставок, а исполнение графика по обеспечению аграриев топливом продолжается.

Согласно утвержденному Графику весенне-полевых работ 2026 года, на ТОО "KC Energy Group" приходится 168,2 тыс. тонн дизельного топлива, или 42% от общего объема поставок, предусмотренных для аграрного сектора страны. Такой показатель подтверждает значимую роль компании в обеспечении стабильных поставок топлива для сельскохозяйственной отрасли.

Наибольшие объемы дизельного топлива в рамках программы в текущем году направлены в регионы с высокой сельскохозяйственной активностью. Лидерами по объемам потребления стали: Туркестанская область, на которую приходится 19% общего объема, Акмолинская область – 17%, Павлодарская область – 16%, Северо-Казахстанская область – 10% и Жамбылская область – 9%.

В ходе реализации программы ТОО "KC Energy Group" обеспечило поставки в адрес 84 операторов сельхозтоваропроизводителей в 13 регионах Казахстана. При этом компания осуществляет поставки на основании адресного распределения, формируемого местными исполнительными органами в соответствии с действующим законодательством.

Одним из ключевых элементов государственной поддержки аграриев является удешевленная стоимость топлива. В 2026 году министерством энергетики Республики Казахстан рекомендована цена на уровне 263 тенге за литр с учетом НДС и доставки до станции назначения. Это ориентировочно на 15% ниже средней розничной стоимости дизельного топлива на автозаправочных станциях страны.

Такой подход позволяет снизить финансовую нагрузку на сельхозтоваропроизводителей в период наиболее интенсивных полевых работ. При этом поставки для аграриев осуществляются по ценам, которые ниже действующих оптовых цен ресурсодержателей.

Наряду с доступностью топлива особое внимание уделяется прозрачности его распределения и использования. Адресное распределение объемов дизельного топлива между сельхозтоваропроизводителями осуществляется местными исполнительными органами на основании заявок аграриев, подаваемых через Государственную информационную систему субсидирования агропромышленного комплекса.

Для исключения нецелевого использования удешевленного дизельного топлива в Казахстане действует многоуровневая система контроля. Топливо для сельхозтоваропроизводителей окрашивается непосредственно при отгрузке с нефтеперерабатывающих заводов в специальные цвета, что позволяет отличить его от обычного дизельного топлива.

Дополнительно отгрузка удешевленного дизельного топлива сопровождается индивидуальным идентификационным ПИН-кодом, который используется при оформлении сопроводительных документов. Контроль движения топлива также осуществляется через систему электронных счетов-фактур и механизм "Виртуального склада", позволяющие отслеживать целевые поставки в режиме реального времени на всех этапах.

Такие меры обеспечивают прозрачность процессов и помогают гарантировать, что топливо, предназначенное для поддержки аграриев, используется строго по назначению.

Для большинства казахстанских сельхозтоваропроизводителей удешевленное дизельное топливо остается одной из наиболее востребованных мер государственной поддержки. Своевременное обеспечение топливом позволяет проводить полевые работы в оптимальные агротехнические сроки, снижать производственные затраты и поддерживать устойчивость сельскохозяйственного производства.

Кроме того, данная мера способствует обеспечению продовольственной безопасности страны, поскольку создает условия для своевременного проведения посевной и уборочной кампаний, сохранения объемов сельскохозяйственного производства и стабильного снабжения внутреннего рынка продовольственной продукцией.

ТОО "KC Energy Group" продолжает реализовывать политику устойчивого обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами и остается надежным партнером агропромышленного комплекса Казахстана, выполняя обязательства в рамках государственных программ поддержки сельхозтоваропроизводителей.