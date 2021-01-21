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Пресс-релизы
21 января 2021
15:03
Каждый может выбрать тарифный план удобный для него
15 января 2021
17:33
Эксперты рассказали о важности поэтапного сокращения влаголюбивых культур в Казахстане
08:30
Состав маслихата Жамбылской области обновился на 76 процентов
14 января 2021
15:00
В Минздраве обсудили задачи по улучшению качества медпомощи населению
13 января 2021
12:50
В Нур-Султане врачи внедрили новую технологию лечения дивертикула Ценкера
12 января 2021
19:10
Александр Бублик вышел в финал турнира АТР в Анталье
16:41
В Кызылординской области все 5 партий получили депутатские мандаты
09:43
К решению проблем с отоплением в Павлодаре привлекли общественность
9
11 января 2021
11:49
Свыше 1 тыс. квартир выделят работающей молодежи в Нур-Султане в 2021 году
3
10 января 2021
15:55
Каждый голос решает судьбу страны – ветеран Кордайского района
15:28
Аким ВКО отдал свой голос на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов
16
13:35
Бердибек Сапарбаев проголосовал на выборах
13:31
Жители Акмолинской области активно голосуют на выборах
13:19
Многодетная семья из села Кызылшарык Жамбылской области справила новоселье
1
12:46
Гульшара Абдыкаликова проголосовала на выборах
12:46
Жители Нур-Султана активно голосуют на выборах
2
12:20
Умирзак Шукеев проголосовал на выборах
10:22
Жамбылцы активно голосуют на выборах
1
07:00
Выборы в Мажилис Парламента РК
9 января 2021
15:58
В СКО закупают 100 новых автобусов: прибыла первая партия
4
8 января 2021
09:32
Свыше 40 грузовых автомобилей ожидают окончание морозов в ВКО
1
6 января 2021
13:47
Органы уголовного преследования перешли на новый порядок работы
11:52
Для страны наступает новая историческая эпоха - интеллигенция Жамбылской области
83
5 января 2021
23:59
Заседание ОПЕК+. Казахстан увеличит добычу нефти
2
10:56
Бизнесмен из руин восстанавливает свое родное село в СКО
13
4 января 2021
11:07
"Сергек" стал лучшим проектом на конкурсе "Умных городов и сообществ"
10
31 декабря 2020
15:41
Фронт-офисы двух акиматов в Павлодарской области отмечены наградой Антикора
11:52
Накануне нового года спортивный подарок получили жители райцентра в СКО
10:40
Пункт пропуска "Кордай" расширен и реконструирован
1
30 декабря 2020
22:40
За последние 3 года в СКО построили свыше 7 тысяч квартир
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