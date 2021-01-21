Пресс-релизы

21 января 2021
15:03 Каждый может выбрать тарифный план удобный для него
15 января 2021
17:33 Эксперты рассказали о важности поэтапного сокращения влаголюбивых культур в Казахстане
08:30 Состав маслихата Жамбылской области обновился на 76 процентов
14 января 2021
15:00 В Минздраве обсудили задачи по улучшению качества медпомощи населению
13 января 2021
12:50 В Нур-Султане врачи внедрили новую технологию лечения дивертикула Ценкера
12 января 2021
19:10 Александр Бублик вышел в финал турнира АТР в Анталье
16:41 В Кызылординской области все 5 партий получили депутатские мандаты
09:43 К решению проблем с отоплением в Павлодаре привлекли общественностьicon 9
11 января 2021
11:49 Свыше 1 тыс. квартир выделят работающей молодежи в Нур-Султане в 2021 году 3
10 января 2021
15:55 Каждый голос решает судьбу страны – ветеран Кордайского района
15:28 Аким ВКО отдал свой голос на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов 16
13:35 Бердибек Сапарбаев проголосовал на выборах
13:31 Жители Акмолинской области активно голосуют на выборах
13:19 Многодетная семья из села Кызылшарык Жамбылской области справила новоселье 1
12:46 Гульшара Абдыкаликова проголосовала на выборах
12:46 Жители Нур-Султана активно голосуют на выборах 2
12:20 Умирзак Шукеев проголосовал на выборахicon
10:22 Жамбылцы активно голосуют на выборах 1
07:00 Выборы в Мажилис Парламента РК
9 января 2021
15:58 В СКО закупают 100 новых автобусов: прибыла первая партия 4
8 января 2021
09:32 Свыше 40 грузовых автомобилей ожидают окончание морозов в ВКО 1
6 января 2021
13:47 Органы уголовного преследования перешли на новый порядок работы
11:52 Для страны наступает новая историческая эпоха - интеллигенция Жамбылской области 83
5 января 2021
23:59 Заседание ОПЕК+. Казахстан увеличит добычу нефти 2
10:56 Бизнесмен из руин восстанавливает свое родное село в СКО 13
4 января 2021
11:07 "Сергек" стал лучшим проектом на конкурсе "Умных городов и сообществ" 10
31 декабря 2020
15:41 Фронт-офисы двух акиматов в Павлодарской области отмечены наградой Антикора
11:52 Накануне нового года спортивный подарок получили жители райцентра в СКО
10:40 Пункт пропуска "Кордай" расширен и реконструирован 1
30 декабря 2020
22:40 За последние 3 года в СКО построили свыше 7 тысяч квартир 1
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