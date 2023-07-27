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Главное к утру: взрыв за АЗС Экибастуза, насилие над детьми и плохие дороги

Главное к утру: взрыв за АЗС Экибастуза, насилие над детьми и плохие дороги Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области, pixabay, Zakon.kz
В Экибастузе завели уголовное дело после гибели молодлго человека в результате взрыва на АЗС. Насилие в отношении детей в регионах страны. Треть дорог в Казахстане признаны низкокачественными, сообщает Zakon.kz.

Взрыв на АЗС

Уголовное дело завели в полиции после взрыва на автозаправке Экибастуза, в результате которой погиб молодой человек. Рабочая группа приступила к проверке АЗС города.

Насилие над детьми

Мужчине, которого подозревают в неоднократных изнасилованиях двух своих дочерей в Алматинской области, продлили арест еще на один месяц. После трагического случая убийства пятилетней девочки в селе Жибек Жолы Сарыагашского района Туркестанской области, прокуратура назначила проверку. В течение месяца прокуроры будут обходить все дворы и выяснять личности всех жителей региона. В Актау жители обвинили мужчину в приставаниях к девочкам.

Плохие дороги

В центре экспертизы дорожных активов в этом году взяли 16 тысяч проб битума по стране. 27% из них оказались низкого качества. Чаще всего асфальт не соответствует необходимой плотности или недостаточно водонепроницаемый.

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