Главное к утру: взрыв за АЗС Экибастуза, насилие над детьми и плохие дороги
Взрыв на АЗС
Уголовное дело завели в полиции после взрыва на автозаправке Экибастуза, в результате которой погиб молодой человек. Рабочая группа приступила к проверке АЗС города.
Насилие над детьми
Мужчине, которого подозревают в неоднократных изнасилованиях двух своих дочерей в Алматинской области, продлили арест еще на один месяц. После трагического случая убийства пятилетней девочки в селе Жибек Жолы Сарыагашского района Туркестанской области, прокуратура назначила проверку. В течение месяца прокуроры будут обходить все дворы и выяснять личности всех жителей региона. В Актау жители обвинили мужчину в приставаниях к девочкам.
Плохие дороги
В центре экспертизы дорожных активов в этом году взяли 16 тысяч проб битума по стране. 27% из них оказались низкого качества. Чаще всего асфальт не соответствует необходимой плотности или недостаточно водонепроницаемый.
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