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Законодательство РК

Уполномоченный по правам ребенка высказалась о ЧП с отравлением детей

Уполномоченный по правам ребенка высказалась о ЧП с отравлением детей Фото: Facebook/dinara.zakiyeva
Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева находится в Караганде в связи с отравлением 12 детей в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

"К сожалению, один ребенок умер. Выражаю соболезнования его родителям. Шестеро детей в тяжелом состоянии находятся в реанимации, пятеро – в областной клинической больнице. Среди них есть дети-сироты".Динара Закиева

Уполномоченный по правам ребенка в РК отметила, что в связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело, создана комиссия, ведется работа по выявлению причин отравления.

"Во всех 84 учреждениях, оказывающих медико-социальные услуги детям, Генеральная прокуратура будет проводить комплексные проверки. В 20 из них проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей".Динара Закиева

Кроме того, осенью в рамках командировок в регионы она планирует проверить все детские учреждения.

"В целом, в этой сфере сейчас мы работаем с госорганами над подключением камер в учреждениях для детей непосредственно к ЦОУ и ответственным органам".Динара Закиева

Также уполномоченный по правам ребенка в РК отметила, что имеется ряд проблем, над которыми нужно работать, в том числе:

  1. Необходимо принять во внимание качество подготовки специалистов, их уровень; также необходимо предусмотреть повышение их заработной платы.
  2. Необходимо пересмотреть нормативы питания детей и ужесточить требования. С профильным министерством будем работать и по этому поводу.

Ранее стало известно, что в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области произошло смертельное отравление. По данным акимата региона, 30 июля 2023 года двое детей в центре почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения 31 июля госпитализировали с аналогичными симптомами. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось.

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Позднее с заявлением выступила Генпрокуратура РК, где сообщили, что после массового отравления в стране проверят все спеццентры для детей.

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