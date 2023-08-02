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Убийство 4-летнего Данила Ахунова: cуд признал отца виновным, бабушке внуки не нужны

Убийство 4-летнего Данила Ахунова: cуд признал отца виновным, он получил пожизненное Фото: скриншот с видео
В Актобе закончилось разбирательство по громкому делу: убийству 4-летнего мальчика. Суд признал Артура Ахунова виновным и поддержал сторону гособвинения. Теперь Артур Ахунов будет сидеть в тюрьме всю оставшуюся жизнь. А что будет с оставшимися двумя малышами неизвестно, сообщает Zakon.kz

По информации КТК, у детей есть бабушка, но она не желает связываться с внуками.

"Мне сейчас не до внуков. Мне надо сына спасать. Мне, конечно, жалко обоих одинаково, но я не хочу. Сейчас его надо спасать. Зачем он внукам нужен, если его пожизненно собираются закрывать?! Зачем мне такие внуки, которые беду домой принесли?! Тварь, эта наркоманка бросила, он подобрал", - заявила мать детоубийцы.

Артур Ахунов – единственный сын этой женщины. И других внуков у нее тоже нет. Женщина уверена: если бы дети оставались в доме ребенка, ничего бы не произошло. С этим согласны и многие актюбинцы.

Сам Ахунов свое последнее выступление перед судом он расписал на нескольких листах. Читал с большим трудом, часто ошибался или не мог разобрать слова. А вот эмоций мужчина не скрывал. Где-то даже пускал слезу. Под конец все-таки собрался и попросил судью учесть, что у него остаются престарелая мать и… двое детей – родные брат и сестра убитого Данила.

 "Суд приговорил Ахунова Артура Галимжановича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 99, частью 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным правом занимать должности, связанные с педагогической должностью"судья Нурлан Бактыгалиев

В суде сегодня вынесли и частное постановление в адрес департамента полиции и департамента образования за небрежное отношение ответственных лиц к своим обязанностям. Именно они, по мнению суда, не доглядели за семьей и не приняли вовремя мер, которые бы могли предотвратить трагедию.

Ранее мы писали, что убийство 4-летнего Данила Ахунова в Актобе в канун Нового года потрясло весь Казахстан. В смерти мальчика подозревают его отца. Мужчину арестовали на два месяца. Сначала 40-летний отец тройняшек Артур Ахунов заявлял, что оставил ребенка перед подъездом и он пропал. Маленького Данила искал весь город.

Позже мужчина признался полиции в убийстве своего сына. Двух других его детей поместили в центр поддержки детей.


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