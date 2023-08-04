В Алматинской области родители обвиняют медиков в смерти младенца

В селе Шамалган Алматинской области родители обвиняют врачей в смерти шестимесячного сына, который попал в больницу с высокой температурой, сообщает Zakon.kz.

21 июля обеспокоенные высокой температурой маленького сына родители, Ербол Устемиров и Бибигуль Байгелова, обратились в районную больницу Шамалгана. Но вскоре шестимесячный Юсуф скончался, передает AlmatyTV.

"Чтобы снизить температуру, сотрудники полностью раздели моего ребенка, протерев его тело прохладной водой и открыв все окна в отделении, чтобы проветривалось помещение. Нам говорили, что у ребенка симптомы пневмонии, что подтверждалось анализами и заключениями, которые выдавались медиками. Однако после того как он умер, сказали, что был бронхит", – рассказал отец малыша.

Как говорит мама ребенка, в больнице не было и должного ухода за младенцем.

"Его толком не кормили, не смотрели за ним. Еще от боли в горле нам прописали спрей, который можно принимать детям от 3-х лет, очень сильный препарат. Мы доверяли им, они же все-таки специалисты", – вспоминает Бибигуль Байгелова.

Убитые горем родители требуют привлечь к ответственности медиков, которые, как заявляют они, виновны в смерти младенца. Дело ведут юристы, которые уже отправили ряд обращений в компетентные органы. Также родители написали заявление в полицию и обращение в Министерство здравоохранения.

В больнице вину врачей не признают. Вся медпомощь младенцу была оказана своевременно и по протоколу, считает заместитель директора Карасайской ЦРБ по качеству медицинских услуг и внутреннего аудита Даулет Кожаков. Сейчас дело расследует специальная комиссия, отметил замдиректора.

Ранее смертельное отравление детей произошло в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. Один ребенок скончался.

