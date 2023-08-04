Работники получили химические ожоги при взрыве на фосфорном заводе в Таразе
Фото: zakon.kz
Работники получили химические ожоги при взрыве на фосфорном заводе в Таразе, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда РК:
"3 августа 2023 года в 11:30 часов работники ТОО "НДФЗ" "Фосфорный завод" получили химический ожог различных частей тела.
В настоящее время работники доставлены в городскую больницу Тараз.
По данному факту Управлением инспекции труда акимата Жамбылской области создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая.
Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования и сообщены дополнительно".
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