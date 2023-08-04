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Законодательство РК

Работники получили химические ожоги при взрыве на фосфорном заводе в Таразе

zakon.kz Фото: zakon.kz
Работники получили химические ожоги при взрыве на фосфорном заводе в Таразе, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда РК:

"3 августа 2023 года в 11:30 часов работники ТОО "НДФЗ" "Фосфорный завод" получили химический ожог различных частей тела.

В настоящее время работники доставлены в городскую больницу Тараз.

По данному факту Управлением инспекции труда акимата Жамбылской области создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая.

Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования и сообщены дополнительно".

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