Вторые сутки ведутся поиски туриста, пропавшего в горах Алматы

В горах Алматы пропал 39-летний турист. 5 августа 2023 года он в одиночку собирался совершить восхождение по маршруту: Чимбулак – Перевал Талгарский (3163 м) – Ледник Богдановича (3500 м) – пик Абая (4010 м), сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, мужчина предупредил знакомых, что вернется в город в 21:00 того же дня, но в назначенное время на связь не вышел.

"Незамедлительно на поиски мужчины были направлены сотрудники ДЧС, спасатели и кинологические расчеты РОСО МЧС, Службы спасения и волонтеры "Доброспас". Всю ночь спасатели искали туриста в горах. Ранним утром 6 августа сотрудники ДЧС подключили к поискам беспилотные летательные аппараты. К вылету был готов авиаборт Казавиаспас МЧС. Однако из-за ухудшения погодных условий в горной местности и сильного ливня разрешение для вылета не было получено. К поисково-спасательной операции присоединились сотрудники Федерации альпинизма", – говорится в сообщении.

В течение суток сотрудники МЧС и добровольных служб спасения максимально охватили все зоны поиска по горному маршруту потерявшегося туриста: Чертово ущелье, вершина Карлытау, пик Хрищатого, Талгарский перевал, пик Абая, ледник Богдановича.

"Ночью поиски не прекращались. Сегодня поисково-спасательные работы продолжаются, после улучшения погодных условий в горах сотрудники ДЧС запустили БПЛА". Пресс-служба МЧС РК

На месте поисков задействовано более 30 сотрудников ДЧС, РОСО МЧС, волонтеры добровольной службы спасения, спасатели службы спасения города, представители Федерации альпинизма Алматы, два кинологических расчета и БПЛА.

"Горный маршрут потерявшегося мужчины подходит только для подготовленных туристов, требует альпинистских навыков и умение работать со специальным снаряжением". Пресс-служба МЧС РК

Спасатели МЧС напоминают казахстанцам, что совершать одиночные восхождения в горы и сходить с маршрута опасно.

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