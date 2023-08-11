Главное к утру: потоп в Караганде, дебоширы в цветочном магазине и приговор казахстнцам в Южной Корее
Потоп в Караганде
10
августа Караганду затопило дождевой
водой вслед за Астаной и Алматы. В городе
прошел сильный ливень, а в некоторых
районах был и град. Кадрами затопленных
улиц карагандинцы активно делились в
соцсетях. Последствия стихии показали
вечером того же дня акимы города и
пригородного района. Аким города сообщил, что за день выпала месячная норма осадков. Сообщается также, что в этот день мужчина погиб от удара молнии.
Дебоширы в цветочном магазине
Видео двух происшествий в цветочном магазине Шымкента вызвали большой общественный резонанс. Ролики мгновенно разлетелись по соцсетям и вызывали шквал возмущений. В первом видео мужчина, как оказалось бывший полицейский, набросился с оскорблениями на продавца. Во втором мужчина накинулся на флориста с ножницами и уверял, что он сын прокурора. В МВД рассказали подробности.
Приговор для казахстанцев в Южной Корее
Двум казахстанцам, устроившим побег из аэропорта Инчхон в Южной Корее, вынесли приговор. Как рассказал адвокат, молодых людей не посадят на три года, как сообщалось ранее. Суд вынес решение о наложении штрафа, после чего они вернутся в Казахстан.
Новости Казахстана
Находясь в Актюбинской области с рабочей поездкой, Алихан Смаилов ознакомился с состоянием канализационно-очистных сооружений (КОС) Актобе и планами по строительству новых и раскритиковал неприятный запах в городе.
Подозреваемых в жестоком двойном убийстве которое произошло 5 августа в одном из частных домов Арыся, задержали полицейские Туркестанской области.
На тараканов в еде пожаловались пациенты детской больницы Мангистау. Администрация больницы винит во всем предпринимателя, который готовит еду для пациентов.
Обновленную информацию о демографической ситуации в стране за январь-июнь 2023 года предоставили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана.