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Главное к утру: потоп в Караганде, дебоширы в цветочном магазине и приговор казахстнцам в Южной Корее

Главное к утру: потом в Караганде, дебоширы в цветочном магазине и приговор казахстнцам в Южной Корее Фото: Instagram/denski_blog, Facebook/Шымкент Қаласының Полиция Департаменті, Instagram/meirman_shekeyev_halyq_zangeri
Улицы Караганды затопило водой после обильного дождя. Шымкент потрясли сразу два случая дебоша в цветочном магазине. Двум казахстанцам вынесли приговор за побег в аэропорту Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.

Потоп в Караганде

10 августа Караганду затопило дождевой водой вслед за Астаной и Алматы. В городе прошел сильный ливень, а в некоторых районах был и град. Кадрами затопленных улиц карагандинцы активно делились в соцсетях. Последствия стихии показали вечером того же дня акимы города и пригородного района. Аким города сообщил, что за день выпала месячная норма осадков. Сообщается также, что в этот день мужчина погиб от удара молнии.

Дебоширы в цветочном магазине

Видео двух происшествий в цветочном магазине Шымкента вызвали большой общественный резонанс. Ролики мгновенно разлетелись по соцсетям и вызывали шквал возмущений. В первом видео мужчина, как оказалось бывший полицейский, набросился с оскорблениями на продавца. Во втором мужчина накинулся на флориста с ножницами и уверял, что он сын прокурора. В МВД рассказали подробности.

Приговор для казахстанцев в Южной Корее

Двум казахстанцам, устроившим побег из аэропорта Инчхон в Южной Корее, вынесли приговор. Как рассказал адвокат, молодых людей не посадят на три года, как сообщалось ранее. Суд вынес решение о наложении штрафа, после чего они вернутся в Казахстан.

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