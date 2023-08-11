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В Петропавловске наклонилась строящаяся дымовая труба на ТЭЦ-2

строительство трубы на ТЭЦ Фото: astanatv.kz
Из-за дефекта опалубки наклонилась строящаяся дымовая труба на Петропавловской ТЭЦ-2, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Astana TV, возведение трубы экстренно приостановили.

"Подрядная организация ТОО "Казтеплоспецстрой" приступила к демонтажу скользящей опалубки. После завершения этих работ и выдачи высотной отметки будет произведен частичный демонтаж ствола трубы, и заново будет возведена коническо-скользящая опалубка, продолжится строительство дымовой трубы". Директор ПТЭЦ-2 "Севказэнерго" Дмитрий Захаров

В компании уточнили, что ЧП на ситуацию с теплоснабжением города не повлияет. Все существующие теплоагрегаты еще с прошлого года подключены к старым 2-м трубам.

В конце марта 2022 года произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Погибла сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами.

28 июня министр энергетики рассказал, на какой стадии ремонт ТЭЦ-2 в Петропавловске.

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Петропавловск Северо-Казахстанская область
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