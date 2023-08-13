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Пожар на Гавайях: число смертей увеличилось до 89 человек

пожар на Гавайях, 1989 год Фото: picryl
По меньшей мере 89 человек погибли в результате пожара в историческом городе Лахайна на гавайском острове Мауи, сообщает Zakon.kz.

По словам губернатора Джоша Грина, пожар станет самым страшным стихийным бедствием, с которым когда-либо сталкивались Гавайи.

"Мы можем только ждать и поддерживать тех, кто жив. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы воссоединить людей, когда это возможно, и обеспечить их жильем и медицинским обслуживанием, а затем перейти к восстановлению".

По данным Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), стоимость восстановления Лахайны оценивается в 5,5 млрд долларов, при этом более 2200 строений повреждены или разрушены, а более 850 гектаров сожжено.

По словам начальника полиции округа Мауи, собаки, обученные обнаруживать тела, покрыли только 3% района поиска.

"У нас есть территория, которую мы должны содержать, площадью не менее 5 квадратных миль (около 13 кв.м), и она заполнена нашими близкими. А у нас пока 89. Сегодня мы идентифицировали двоих. Никто из нас пока не знает точного числа погибших".начальник полиции округа Мауи Джон Пеллетье

Позже на пресс-конференции губернатор штата также повторил предупреждение о том, что число погибших будет расти. Ранее власти штата Гавайи называли цифру в 67 смертей.

По словам Грина, официальные лица обеспечили 1000 гостиничных номеров для людей, которые потеряли свои дома, и организуют сдачу в аренду недвижимости, которая будет служить жильем бесплатно для семей. Более 1400 человек были размещены в приютах.

Пожары на Гавайях начались еще во вторник – огонь быстро распространился из-за сильного ветра, который принес с собой бушующий более чем в тысяче километров от архипелага ураган Дора. Некоторым людям пришлось бросаться в океан, чтобы спастись от пламени. Очевидцы описывают последствия пожара как "апокалиптические картины, полные пепла и обломков".

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