На реке Урал спасли трех тонущих подростков, еще одного ищут до сих пор

В МЧС сообщили, что в Западно-Казахстанской области на реке Урал спасены три человека, поиски еще одного, 2006 года рождения, ведутся, передает Zakon.kz.

Как сообщается 13 августа, проводивший рейд по безопасности на воде у реки Урал сотрудник ЧС старший лейтенант Асар Бисаков спас тонущего подростка 2007 г.р. в необорудованном для купания месте.

В тот же день спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС в ходе проведения рейда возле места происшествия спасли подростка 2011 г.р. и гражданина 1974 г.р., также тонущих в не оборудованном для купания месте.

В настоящее время ведутся поиски еще одного молодого человека.



