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20 незаконных оружий изъято за четыре дня в Туркестанской области

20 незаконных оружий изъято за 4 дня в Туркестанской области Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
В Туркестанской области изъято 20 единиц незарегистрированного оружия в ходе ОПМ "Кару", сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Департамента полиции Туркестанской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия "Кару". Его главной целью является предупреждение и пресечение преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия. Также немаловажное внимание уделяется профилактике правонарушений, связанных с хранением, ношением и перерегистрации гражданского и служебного оружия.

Так, по результатам четырех дней полицейскими изъято 20 единиц незаконного хранящегося незарегистрированного оружия. Из них, одно нарезное оружие и 15 – гладкоствольного оружия, а также четыре газовых пистолета.

20 незаконных оружий изъято за 4 дня в Туркестанской области

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Кроме того, в ходе ОПМ "Кару" стражами порядка проверено свыше 800 владельцев оружия и выявлено 73 административных правонарушений. В том числе по ст. 482 КоАП РК "Незаконное хранение оружия", составлены 18 административных протоколов, по ст. 484 КоАП РК "Нарушений правил хранения оружия" – 34 и по ст. 486 КоАП РК "Нарушений требований регистрации и перерегистрации оружия" – 21.

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Полицейские области отметили, что подобные профилактические мероприятия позволяют пресечь преступления, обеспечить общественный порядок и безопасность граждан. 

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