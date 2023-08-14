20 незаконных оружий изъято за четыре дня в Туркестанской области

В Туркестанской области изъято 20 единиц незарегистрированного оружия в ходе ОПМ "Кару", сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Департамента полиции Туркестанской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия "Кару". Его главной целью является предупреждение и пресечение преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия. Также немаловажное внимание уделяется профилактике правонарушений, связанных с хранением, ношением и перерегистрации гражданского и служебного оружия.



Так, по результатам четырех дней полицейскими изъято 20 единиц незаконного хранящегося незарегистрированного оружия. Из них, одно нарезное оружие и 15 – гладкоствольного оружия, а также четыре газовых пистолета.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Кроме того, в ходе ОПМ "Кару" стражами порядка проверено свыше 800 владельцев оружия и выявлено 73 административных правонарушений. В том числе по ст. 482 КоАП РК "Незаконное хранение оружия", составлены 18 административных протоколов, по ст. 484 КоАП РК "Нарушений правил хранения оружия" – 34 и по ст. 486 КоАП РК "Нарушений требований регистрации и перерегистрации оружия" – 21.

Материал по теме 10 единиц незаконного оружия изъяли у жителей Жамбылской области

Полицейские области отметили, что подобные профилактические мероприятия позволяют пресечь преступления, обеспечить общественный порядок и безопасность граждан.