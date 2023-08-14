В Астане задержали подозреваемого в обмане пенсионеров на более 3 млн тенге

Астанчанина подозревают в обмане трех пенсионеров, проживающих в Степногорске, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, задержали курьера акмолинские полицейские по месту его жительства в Астане.

"12 августа в Управление полиции Степногорска поступило сразу три заявления по фактам мошенничества. Во всех случаях потерпевшими оказались пенсионеры, в возрасте 70 и 83 лет. Показания заявителей так же оказались схожи: после звонка неизвестных и сообщения, что дети попали или совершили дорожно-транспортные происшествия, мошенники просили определенную сумму денег за положительное решение вопроса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что встревоженные пожилые люди, не раздумывая, отдавали накопленные деньги: в двух случаях по 1 млн тенге и в третьем – 1,2 млн тенге.

"Забирал эти деньги задержанный, а затем по указанным счетам переводил мошенникам, оставляя себе процент. Как было установлено в ходе следствия, подробные инструкции о том, где забрать деньги и в какое время, дроппер получал от своего работодателя, при этом, понимал, что совершает преступление", – заявили в ведомстве.

По всем трем фактам полицейские проводят досудебные расследования по ч.2 ст. 190 УК РК "Мошенничество".





Ранее, 4 августа, сообщалось, что в Астане стражи порядка задержали дроппера, который забирал деньги у пенсионерок. Необычного "курьера", который работал по указанию интернет-мошенников, столичные оперативники установили в течение суток.