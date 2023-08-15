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Цветочный скандал в Шымкенте: сотрудник ДГД отделался строгим выговором

Участник скандальной истории в цветочном магазине Шымкента получил строгий выговор Фото: Facebook/Шымкент Қаласының Полиция Департаменті
Помните ролики из цветочного магазина Шымкента, вызвавшие общественный резонанс? Выяснилось, что одним из участников этой скандальной истории оказался заместитель руководителя Управления государственных доходов по Енбекшинскому району Данияр Елконды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет otyrar.kz, он получил строгий выговор, о котором ходатайствовали в Департаменте государственной службы Шымкента.

"Приказом руководителя Департамента государственных доходов по Шымкенту от 14 августа текущего года на Д. Елқонды наложено дисциплинарное взыскание в виде "строгого выговора". Напоминаем, что согласно Этическому кодексу государственные служащие в обращении с гражданами должны проявлять корректность, не допускать фактов грубости, унижения достоинства, бестактности и некорректного поведения, своими действиями и поведением не давать повода для критики с их стороны".Департамент госслужбы Шымкента

В ведомстве отметили, что действия Данияра Елконды, вызвавшие резонанс и критику в обществе, являются неэтичными и недопустимыми.

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В прокуратуре Шымкента сделали заявление о "сыне прокурора" в цветочном магазине

На прошлой неделе в Казнете активно стали распространять видео из цветочного магазина, на кадрах которого мужчина не в трезвом состоянии угрожал работникам заведения. В комментариях к публикации отмечалось, что неизвестный является сыном сотрудника прокуратуры.

Как заявили в Департаменте полиции Шымкента, в соцсетях "распространяется недостоверная информация о том, что к инциденту в цветочном магазине... имеют отношение прокуроры".

Позднее "сын прокурора" из Шымкента извинился перед общественностью за инцидент в цветочном магазине. Видеообращение появилось в соцсетях.

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Украл букет и толкнул продавца: "героем" резонансного ролика оказался экс-полицейский Шымкента

10 августа выяснилось, что в цветочном магазине Шымкента произошло два инцидента – 8 мая и 8 августа. Как рассказали в МВД РК, "героем" одного из двух резонансных видео, снятых в мае, оказался экс-полицейский Шымкента – "бывший сотрудник Каратауского РУП, уволенный из рядов полиции 19 мая текущего года согласно поданного им рапорта по собственному желанию по семейным обстоятельствам".

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Цветочный резонанс: МВД начало служебное расследование в отношении сотрудников полиции Шымкента

13 августа стало известно, что Департамент собственной безопасности начал расследование в отношении сотрудников ДП Шымкента. Также в отношении бывшего сотрудника полиции, который грабил цветочный магазин, начато уголовное дело.

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