Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Шестилетний ребенок выпал с окна пятого этажа в Атырау

многоэтажка Фото: акимат Алматы
Шестилетняя девочка выпала с окна из квартиры на последнем этаже многоэтажки в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Шестилетняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии, пишет портал "Мой Город".

Несчастный случай произошел 13 августа около 10 часов ночи в пятиэтажном доме в микрорайоне Привокзальный.

"Она осталась без присмотра взрослых. Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении областной больницы в тяжелом состоянии. На место выезжали четыре спасателя", - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

Била и пинала ребенка на улице: 17-летнюю девушку накажут в Астане.

Читайте также

Нападение на журналистов "Алматы" прокомментировали в МИОР

ЧП произошло на авиабазе в Талдыкоргане, скончался военнослужащий

Сеть по всей стране: детали дела ОПГ по легализации авто раскрыли в МВД

Мухит Турсынали
Атырау Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Какой язык обучения выбрали почти 70% первоклассников в Казахстане
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в СпецЦОНах
Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в спецЦОНах
Жители дачного массива устроили забастовку
Забастовку устроили жители Алматинской области
падение курса рубля
Рубль возобновил падение к доллару и евро после повышения ключевой ставки Центробанка РФ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления