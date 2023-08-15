Шестилетний ребенок выпал с окна пятого этажа в Атырау

Шестилетняя девочка выпала с окна из квартиры на последнем этаже многоэтажки в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Шестилетняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии, пишет портал "Мой Город".

Несчастный случай произошел 13 августа около 10 часов ночи в пятиэтажном доме в микрорайоне Привокзальный.

"Она осталась без присмотра взрослых. Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении областной больницы в тяжелом состоянии. На место выезжали четыре спасателя", - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

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