9 человек погибли в ДТП на Балхашской трассе

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

19 августа на автодороге Балхаш - Приозерск столкнулись Toyota и Honda, в результате погибли 9 человек, один человек доставлен в больницу, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло в 5 км от поселка Гульшат, в 6 утра. "19 августа в 6:00 утра на автодороге Балхаш - Приозерск, в 5 км от поселка Гульшат произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин Toyota Camry 70 и Honda Odyssey". Начальник отдела полиции города Балхаш Айткен Кадрин сообщил, что в результате ДТП 9 человек скончались на месте. Один пассажир доставлен в медицинское учреждение.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

По данному факту начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы. Читайте также Склад мыловаренного цеха горел в Шымкенте Акмолинца накажут за избиение пожилой матери В Каскелене задержали мужчину, который занимался онанизмом на детской площадке

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