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Я злая: британская медсестра убила 7 младенцев

Я злая: британская медсестра убила 7 младенцев Фото: pixabay
В Великобритании медсестра признана виновной в убийстве семи новорожденных, еще шесть младенцев оказались пострадавшими. О своих преступлениях убийца вела дневник, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, 33-летняя Люси Летби убивала младенцев на рабочем месте в Больнице графини Честерской. Это происходило на протяжении года с 2015 по 2016. Медсестра вводила шприцом воздух, перекармливала молоком, отправляла инсулином и била новорожденных.

К примеру, в одном из случаев Летби убила мальчика введя в его вены воздух шприцом. На следующий она пыталась отравить инсулином его брата-близнеца.

Женщину трижды арестовывали в разные годы, но ей удавалось уйти от наказания. Но доказать вину удалось благодаря дневнику, в которых она признавалась в содеянном. Его обнаружили при обыске дома медсестры.

"Я злая, я сделала это, убила их", "Я недостойна жить. Я убила их намеренно, потому что я недостаточно хороша, чтобы заботиться о них", "Я ужасный злой человек", - писала она.

В прокуратуре Великобритании рассказали, что она тайно издевалась над 13 младенцами. После совершенного, она отчитывалась начальству и коллегам, что младенцы умерли естественной смертью.

Семьи жертв заявили, что они могут никогда не узнать, почему медсестра шла на крайние меры и была жестока с ни в чем невинными детьми.

"Справедливость восторжествовала, и медсестра, которая должна была ухаживать за нашими детьми, была признана виновной в причинении им вреда. Но эта справедливость не избавит от крайней боли, гнева и страданий, которые нам всем пришлось испытать", — признались родители пострадавших детей.

Манчестерский суд должен вынести приговор Летби 21 августа.

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