В Астане осудили основателя фонда "Архитекторы будущего"

21 августа межрайонным судом по уголовным делам г. Астаны оглашен приговор в отношении основателя незаконного фонда "Архитекторы будущего", сообщает Zakon.kz.

Подсудимый обвинялся в создании и руководстве общественным объединением, деятельность которого сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний (ч.1 ст. 404 УК), а также в распространении заведомо ложной информации, создающем опасность нарушения общественного порядка, совершенном при проведении публичных мероприятий (п.2 ч.4 ст. 274 УК).

Судом установлено, что мужчина в 2019 году основал компанию с видом деятельности – развитие сельского хозяйства, выращивание зернобобовых и масличных культур, включая семеноводство. В мае-июне 2020 года он завез из Канады семена сельскохозяйственных культур, которые засеял на полях в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

"В августе 2020 года, до проведения уборки, не зная фактическую урожайность, с целью вызова социального всплеска и формирования у граждан ложного представления об эффективности его компании, А. снял фильм "Архитекторы будущего". В данном фильме озвучена заведомо ложная информация о получении колоссальных результатов урожая пшеницы в размере 35-50 ц/га, что выше на 400% урожайности по Казахстану. Однако фактически собранный урожай пшеницы в 2020 году составил лишь от 11,44 до 20,4 ц/га", – рассказали в суде.

Отмечается, что в сентябре 2020 года подсудимый, осознавая, что распространяемая им информация в указанном фильме является ложной, опубликовал его в "YouTube".

"Более того, в октябре 2020 года он обратился в государственные органы с требованием предоставить пахотные земли для реализации проекта его компании. В этих обращениях он также указал заведомо ложную информацию о достигнутой им урожайности на основе семян из Канады, превышающей в 4 раза показатель по Северному Казахстану", – пишет ведомство.

Далее А. в январе 2021 года основал без юридической регистрации сообщество "Genezis" (Фонд "Архитекторы будущего"), открыв более 15 филиалов по РК.

В рамках деятельности данного объединения А. организовал сбор подписей под петицией с требованием к правительству предоставления 5 млн га земли. Всего им было введено в заблуждение около 300 тыс. человек, которые подписали петицию.

8 мая 2022 года с целью проведения митинга под видом бесплатного концерта привлек со всего Казахстана участников объединения "Genezis" в г. Астану. Мероприятие не состоялось.

"После, 26 ноября 2022 года, А. собрал в ночном клубе в г. Астане более 300 человек, где публично продемонстрировав фильм "Архитекторы будущего", выступил перед собравшимися с призывом выйти на митинг в направлении Акорды с требованием одобрения его проекта. Участники незаконной акции были задержаны правоохранительными органами". Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны

Как уточняется, вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями специалистов, проведенными экспертизами, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.

"Приговором суда А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.2 ч.4 ст.274, ч.1 ст. 404 УК РК и по совокупности уголовных правонарушений осужден к 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с созданием и руководством общественными объединениями сроком на 5 лет", – заявили в суде.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал наличие малолетних детей, отсутствие судимости.

Приговор не вступил в законную силу.



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