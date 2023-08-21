В тушению пожара в заповеднике Костанайской области подключились два региона

21 августа 2023 года в 17:05 в 10 км от села Караменды на территории Бишагашского лесного хозяйства произошло загорание сухой травы с переходом на лесную зону, на предварительной площади 50 га, пожар низовой отдельными очагами, сообщает Zakon.kz.

В тушении задействовано 74 человек, 26 единиц, один вертолет.

Уточняется, что в 18:29 в 20 км от отделения Карамайшы на территории Бишагашского лесного хозяйства произошло загорание сухой травы и отдельно стоящих деревьев – площадь устанавливается. Местность болотистая, тушение пожара осуществляется в пешем порядке. В тушении задействовано 11 человек, 3 единицы техники: ДЧС, РГУ "НГПЗ".

Также сообщается, что в 17:24 в 15 км от села Шолаксай на территории Наурзумского лесного хозяйства произошло загорание сухой травы и камыша вокруг озера "Сарымойн" на предварительной площади 10 га. В тушение задействовано 18 человек, 4 единицы техники: РГУ "НГПЗ", МИО.

"На 22:00 осуществлен сбор дополнительных сил и средств в количестве 115 человек личного состава и 23 единицы техники ДЧС г. Астана, Акмолинской, Актюбинской областей. В 07:00 22 августа планируется вылет 2 единицы вертолетной техники АО "Казавиаспас" и Минобороны. Для забора воды в 30 км от места пожара имеется озеро "Жарколь". Пресс-служба МЧС РК

По состоянию на 22:00на месте пожара температура воздуха +28, ветер северо-западный 4-5 м/с.

Ранее сообщалось, что несколько пожаров разгорелись в заповеднике Костанайской области.