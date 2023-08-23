В Кызылординской области пятеро человек погибли в аварии с участием "Газели"

Фото: polisia.kz

23 августа около 16:00 в районе села Алмалы Шиелийского района произошло ДТП с участием автомашин "Газель" и Nexia, в результате которого пятеро человек погибли, трое получили травмы, сообщает Zakon.kz.

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