В Кызылординской области пятеро человек погибли в аварии с участием "Газели"
Фото: polisia.kz
23 августа около 16:00 в районе села Алмалы Шиелийского района произошло ДТП с участием автомашин "Газель" и Nexia, в результате которого пятеро человек погибли, трое получили травмы, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДП региона, по данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Сотрудники полиции предупреждают водителей о строгом соблюдении правил дорожного движения и не превышать скоростной режим.
Ранее сообщалось, что на трассе Семей – Россия двое детей пострадали в серьезной аварии.
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