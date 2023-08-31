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Новорожденного ребенка спасли из пожара спасатели Костаная

Новорожденного ребенка спасли из пожара спасатели Костаная Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
Около часу дня 30 августа в одной из квартир жилого дома Костаная произошел пожар, из которого спасатели вынесли трех человек, в том числе новорожденного ребенка, сообщает Zakon.kz.

30 августа в 12:55 на пульт экстренных вызовов департамента по ЧС Костанайской области поступил звонок о том, что в доме 79 по улице Садовой случился пожар. Через несколько минут на место прибыли пожарные, которые вытащили из горящего дома трех человек, передает Наша газета.

"По лестничному маршу вытащили трех человек, из них двух детей, и эвакуировали шесть человек. Оперативный дежурный дежурной службы пожаротушения Бижанов с девятогого этажа по лестничному маршу спас ребенка 2023 года рождения. Пожарный пожарной части № 5 Ерманов спас четырехлетнего ребенка с пятого этажа. Стажер пожарный-спасатель Казиев спас женщину с седьмого этажа". Пресс-служба ДЧС региона

Как сообщили спасатели, в одной из квартир на четвертом этаже горела кухонная мебель. Жертв и пострадавших в пожаре нет.

В этот же день, 30 августа, пожарные Семея спасли из горящей квартиры восемь детей.

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Мария Мельникова
Костанай Костанайская область
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