Полицейские в США застрелили беременную афроамериканку
Инцидент произошел в городе Блендон – полицейский произвел выстрел в сторону 21-летней беременной Та'кии Янг 24 августа. Однако видео опубликовали только вечером 1 сентября.
Видео содержит сцены насилия и применения огнестрельного оружия. Не рекомендуется к просмотру детям, беременным и впечатлительным.
Posted because this incident is being made a national issue of by the @AP, because the woman who tried to drive into the police officer after being told numerous times to get out was a pregnant black woman.— Crime in NYC (@CrimeInNYC) September 1, 2023
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Blendon Township, Ohio, Aug. 24:
'Ohio authorities on… pic.twitter.com/GsRtPpVGHJ
Офицеры отреагировали на звонок о краже алкоголя, и когда постарались задержать подозреваемую, она решила уехать от полицейских, за что и получила пулю.
"Подозреваемая в краже въехала на своей машине в одного из моих офицеров, и тот произвел единственный выстрел в лобовое стекло", – заявил начальник полиции города Блендона Джон Белфорд.
Позже женщина скончалась в ближайшей больнице. Ее нерожденная дочь тоже не выжила.
Оба офицера, имена которых не разглашаются, отправлены в административный отпуск. Расследование ведет Бюро уголовных расследований штата Огайо.