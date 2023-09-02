Полицейские в США застрелили беременную афроамериканку

Видео с выстрелом, в результате которого скончалась беременная женщина, опубликовал Департамент полиции Огайо, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в городе Блендон – полицейский произвел выстрел в сторону 21-летней беременной Та'кии Янг 24 августа. Однако видео опубликовали только вечером 1 сентября.

Видео содержит сцены насилия и применения огнестрельного оружия. Не рекомендуется к просмотру детям, беременным и впечатлительным.

Posted because this incident is being made a national issue of by the @AP, because the woman who tried to drive into the police officer after being told numerous times to get out was a pregnant black woman.

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Blendon Township, Ohio, Aug. 24:



'Ohio authorities on… pic.twitter.com/GsRtPpVGHJ — Crime in NYC (@CrimeInNYC) September 1, 2023

Офицеры отреагировали на звонок о краже алкоголя, и когда постарались задержать подозреваемую, она решила уехать от полицейских, за что и получила пулю.

"Подозреваемая в краже въехала на своей машине в одного из моих офицеров, и тот произвел единственный выстрел в лобовое стекло", – заявил начальник полиции города Блендона Джон Белфорд.

Позже женщина скончалась в ближайшей больнице. Ее нерожденная дочь тоже не выжила.

Оба офицера, имена которых не разглашаются, отправлены в административный отпуск. Расследование ведет Бюро уголовных расследований штата Огайо.