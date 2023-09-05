В Алматы произошло массовое ДТП на развязке Саина-Шаляпина: есть пострадавшие

В Алматы на развязке Саина-Шаляпина поздно ночью произошла крупная авария с участием четырех автомобилей. В результате двое человек попали в больницу, третий пострадавший отказался от госпитализации, сообщает Zakon.kz

Как рассказали очевидцы, на мосту в северном направлении по крайней левой полосе стоял Nissan Qashqai, впереди него Chevrolet Cobalt, справа по соседней полосе стоял Toyota Land Cruiser. Mercedes-Benz C-Class на полном ходу влетел сначала в Nissan, от удара его отбросило в Land Cruiser и дальше "бешенный" Mercedes врезался в Chevrolet от удара его развернуло в обратном направлении.

Четвертый автомобиль уехал с места ДТП из-за незначительных повреждений.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Nissan врезался в отбойник и чудом не слетел с моста. А Mercedes, собрав по пути все эти автомобили остановился позади них.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадали водитель и пассажир Nissan Qashqai, их госпитализировали и водителя Toyota Land Cruiser медики осмотрели на месте.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz





Интересно, что на месте ДТП не оказалось водителя, но есть девушка которая им представляется. Экспертиза, а также камеры слежения определят, кто был за рулем автомобиля в момент ДТП.

На месте работают сотрудники полиции и выясняют все обстоятельства аварии.