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Ранены женщина и ребенок: в ЗКО полиция объявила поиск стрелка

Перекрытие дороги Фото: Zakon.kz
В ЗКО полиция разыскивает мужчину, который напал на соседа с ружьем. Осколками дроби патрона ранены женщина и ребенок, сообщает Zakon.kz.

Полиция ЗКО сообщила о том, что подозреваемый в стрельбе установлен. 

"5 сентября примерно в 18:45 часов в поселке Аралтобе Сырымского района во время ссоры, после совместного распития спиртных напитков, 48-летний мужчина из хулиганских побуждений произвел выстрелы из охотничьего ружья в 34-летнего жителя. Разлетевшимися дробью патрона были ранены в ногу прохожие – женщина и ребенок", – сказано в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время принимаются все меры к задержанию преступника.

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