Женщину обезглавили в Алматы: подсудимый заявил о невиновности
В Алматы началось главное разбирательство по делу обезглавленной женщины. Согласно информации КТК, на слушании впервые участвовали присяжные заседатели, 12 человек.
Отмечается, что 61-летний мужчина явился на слушание в странном виде. Предполагаемый преступник надел медицинскую маску на все лицо, оставив только вырезы для глаз. Присяжные заседатели также пожелали остаться за кадром.
В качестве потерпевшей проходила дочь убитой женщины. Девушка сразу запретила показывать ее лицо и называть имя. Она рассказала, что виделась с матерью за две недели до ее смерти. Об убийстве родного человека дочь узнала от полицейских.
– Какие у вас были отношения?
– Не самые лучшие. Но… она была моей мамой.
– Ну, вы общались?
– Да.
– А вы знаете, с кем она проживала в последнее время или где проживала?
– До этого у нее был молодой человек, она с ним жила. После того как они поругались, она устроилась в приемник.
Как уточняется, предполагаемый преступник пытался убедить дочь несчастной, что никого не убивал, и всячески отрицал свою вину. Иманкусов снова решил о чем-то поговорить с судьей без присутствия журналистов. Но ему отказали.
Следующее слушание состоится через неделю. Ожидается допрос свидетелей.
12 апреля в одном из бутиков базара по улице Шолохова неизвестный мужчина оставил пакет с головой женщины. По данным городского ДП, обезглавленное тело женщины было обнаружено у заброшенного здания, расположенного на той же улице.
Спустя 12 дней в Алматы задержали подозреваемого в убийстве женщины, им оказался мужчина 1962 года рождения. Полицейские установили, что задержанный был знаком с потерпевшей несколько дней, а преступление совершил в ходе ссоры.
3 августа в СМУС Алматы должно было состояться предварительное судебное слушание по деле об убийстве женщины, но судебное заседание отложили из-за неявки адвоката.