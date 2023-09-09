Женщину обезглавили в Алматы: подсудимый заявил о невиновности

В Алматы подсудимый, который, по версии следствия, убил и обезглавил женщину, не признает свою вину. Он заявил об этом перед присяжными, сообщает Zakon.kz.

В Алматы началось главное разбирательство по делу обезглавленной женщины. Согласно информации КТК, на слушании впервые участвовали присяжные заседатели, 12 человек.

Отмечается, что 61-летний мужчина явился на слушание в странном виде. Предполагаемый преступник надел медицинскую маску на все лицо, оставив только вырезы для глаз. Присяжные заседатели также пожелали остаться за кадром.

В качестве потерпевшей проходила дочь убитой женщины. Девушка сразу запретила показывать ее лицо и называть имя. Она рассказала, что виделась с матерью за две недели до ее смерти. Об убийстве родного человека дочь узнала от полицейских.

– Какие у вас были отношения? – Не самые лучшие. Но… она была моей мамой. – Ну, вы общались? – Да. – А вы знаете, с кем она проживала в последнее время или где проживала? – До этого у нее был молодой человек, она с ним жила. После того как они поругались, она устроилась в приемник.

Как уточняется, предполагаемый преступник пытался убедить дочь несчастной, что никого не убивал, и всячески отрицал свою вину. Иманкусов снова решил о чем-то поговорить с судьей без присутствия журналистов. Но ему отказали.

Следующее слушание состоится через неделю. Ожидается допрос свидетелей.

12 апреля в одном из бутиков базара по улице Шолохова неизвестный мужчина оставил пакет с головой женщины. По данным городского ДП, обезглавленное тело женщины было обнаружено у заброшенного здания, расположенного на той же улице.



Спустя 12 дней в Алматы задержали подозреваемого в убийстве женщины, им оказался мужчина 1962 года рождения. Полицейские установили, что задержанный был знаком с потерпевшей несколько дней, а преступление совершил в ходе ссоры.

3 августа в СМУС Алматы должно было состояться предварительное судебное слушание по деле об убийстве женщины, но судебное заседание отложили из-за неявки адвоката.