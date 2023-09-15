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10 лет получил мужчина, похитивший девочку в Алматинской области

10 лет получил мужчина, похитивший девочку в Алматинской области Фото: Zakon.kz
Летом 2023 года казахстанцев потрясло известие о похищении 8-летней девочки из села Каргалы в Алматинской области. Невозможно представить, чем могла закончиться эта история, если бы за ребенка не вступились неравнодушные жители, сообщает Zakon.kz.

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Позднее сама школьница рассказала, как ее похитил незнакомец и что он в состоянии опьянения домогался ее, а потом хотел снять номер в гостинице. Но ему не хватило денег.

Тогда полицейские задержали уроженца Узбекистана и завели уголовное дело.

15 сентября 2023 года в пресс-службе Жамбылского районного суда рассказали о приговоре и привели некоторые подробности.

"6 июня 2023 года около 06:00 мужчина, находясь в алкогольном опьянении, увидев несовершеннолетнюю девочку, которая останавливала попутную автомашину в направлении села Каргалы, обманным путем увез ее с собой в село Узынагаш. Подсудимый попытался остановиться в нескольких гостиницах, но, видя его алкогольное состояние, администрацией было отказано ему в заселении".Пресс-служба Жамбылского районного суда

Далее подсудимый, увидев расположенный в селе Карасай дом с надписью "Баня", и предположив, что может туда заселиться, завел несовершеннолетнюю во внутренний двор дома.

"В этот момент девочка увидела вышедшую во двор хозяйку дома, вырвалась из рук мужчины и сообщила, что последний похитил ее обманным путем. Хозяйка дома стала сразу же фиксировать все происходящее на видео. Увидев это, мужчина сбежал".Пресс-служба Жамбылского районного суда

Как отмечено в приговоре, подсудимый свою вину признал, пояснив, что не имел злого умысла в отношении несовершеннолетней, и просил суд не лишать его свободы.

"Мать потерпевшей не простила подсудимого и просила суд назначить ему строгое наказание. При вынесении приговора суд признал смягчающим уголовную ответственность обстоятельством чистосердечное раскаяние, а отягчающим – совершение им преступления в алкогольном опьянении".Пресс-служба Жамбылского районного суда

В результате суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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