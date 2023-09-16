Суд арестовал мужчину, который спровоцировал аварию, в которой погибла его невеста

В области Улытау следственный суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве и покушении на убийство мужчину, который спровоцировал аварию на дороге, в результате чего погибла его невеста и серьезно пострадали еще четыре человека, сообщает Zakon.kz.

В Каражале Улытауской области избрали меру пресечения местному жителю, которого подозревают в нескольких серьезных преступлениях. Об этом пишет Патриот.

"Не предрешая вопрос о виновности или невиновности подозреваемого, суд постановил: избрать меру пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца, то есть на период расследования", – вынес постановление следственный судья Каражалского городского суда области Ұлытау.

Как стало известно ранее, полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве своей невесты. Сначала инцидент был расследован как ДТП, однако после результатов экспертизы правоохранители переквалифицировали дело на более серьезные статьи – "Убийство" и "Покушение на убийство".

Известно, что арестованный подозреваемый житель Каражала долгое время издевался над невестой, бил ее и не позволял ей уйти от него, забрал мобильный телефон, чтобы она была без связи. В день трагедии девушку забрали от абьюзера мама, брат и два друга брата. Чтобы остановить уезжающих на авто, подозреваемый сначала напал на их машину и разбил окна трубой, затем устроил погоню и несколько раз врезался в машину, в результате чего, она перевернулась.