18-летнюю сироту обманом заманили в притон и заставили работать

В Петропавловске длительное время работал притон, куда обманным путем на работу владелица заманила 18-летнюю сироту из Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В мае 2022 года 39-летняя жительница Петропавловска организовала на съемной квартире притон, через WhatsApp обманом, пообещав работу массажистки, вовлекла в проституцию 18-летнюю сироту из Акмолинской области. Девушка не раз пыталась вырваться из сферы интимных услуг и продолжить обучение в колледже, однако "хозяйка" возвращала ее, применяя физическую силу и моральное давление. Все деньги, получаемые от клиентов, она присваивала себе. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Северо-Казахстанской области.

"Обманом она выманила у девушки хранившиеся в банке средства по потере кормильца в размере около 2,7 млн тенге. Заодно, получив доступ к банковскому приложению жертвы, перечислила себе накопленную стипендию в размере 150 тысяч тенге", – сказано в сообщении.

Раскрылось преступление, благодаря другому, не менее тяжкому преступному плану женщины.

"Весной 2023 года, познакомившись с молодой женщиной, которая искала в Петропавловске работу уборщицы, она решила продать ее в Акмолинскую область для сексуальной эксплуатации за 250 тысяч тенге. Во время подготовки данной сделки она была задержана сотрудниками УБОП ДП СКО", – сообщили в пресс-службе ДП СКО.

В прошлом месяце суд Петропавловска признал женщину виновной по трем статьям уголовного кодекса: в содержании притона, торговле людьми и мошенничестве. В тюрьме осужденная проведет шесть лет.

Ранее стало известно, что полицейские Шымкента провели двухдневный рейд по выявлению фактов оказания секс-услуг. К ответственности привлекли десятки человек.