Флаг на свалке: житель Атырауской области обнаружил гос. символ на мусорке

В Сети распространяется видео, на кадрах которого, запечатлены несколько флагов Республики Казахстан, валяющихся среди бытовых отходов, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в полиции, кадры были сняты на территории вахтового городка, на территории месторождения Карабатан в Атырауской области, сообщает "Мой город".

"Это база SICIM. Наш государственный символ валяется среди отходов возле блока №8. Что за отношение? Требуем принять меры", – комментирует мужчина.





"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 372 УК РК "Надругательство над государственными символами РК", – сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области.

В интересах следствия более подробная информация разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что министерство туризма и спорта подготовило проект постановления правительства, которым вносятся изменения и дополнения в Правила использования (установления, размещения) Государственного флага, Государственного герба и их изображений

