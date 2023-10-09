Пять человек погибли в аварии на трассе Алматы-Бишкек

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

9 октября на трассе Алматы-Бишкек водитель Hyundai выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом. На месте от травм погибли пять человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

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