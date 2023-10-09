Пять человек погибли в аварии на трассе Алматы-Бишкек
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
9 октября на трассе Алматы-Бишкек водитель Hyundai выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом. На месте от травм погибли пять человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.
ДТП произошло в Жамбылском районе Алматинской области. 37-летняя женщина, управляя автомашиной Hyundai, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автобусом под управлением 36-летнего водителя.
"В результате дорожно-транспортного происшествия, 37-летний водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, а также один пассажир автобуса скончались на месте происшествия", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
Полицейские проводят следственные действия и назначили ряд необходимых экспертиз. Уголовное дело заведено по статье 345 УК "Нарушение правил дорожного движения".
Ранее стало известно, что в Карагандинской области в аварии с участием Ford Ranger и КаМАЗа погибли пять человек.
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