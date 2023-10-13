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Состояние стабильное: врачи обследовали горняка, которого достали из под завалов на руднике ВКО

Состояние стабильное: врачи обследовали горняка, которого достали из под завалов на руднике ВКО Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В управлении здравоохранения Восточно-Казахстанской области рассказали о состоянии шахтера, которого накануне вытащили из рудника, где обвалилась порода, сообщает Zakon.kz.

По данным врачей больницы, куда доставили пострадавшего 32-летнего проходчика, состояние его стабильное. Костных патологий медики при обследовании пациента не выявили, передает Altaynews.

11 октября на руднике компании KAZ Minerals в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области произошел обвал породы. В результате происшествия под завалом остались два работника.

Один из шахтеров вышел на поверхность самостоятельно, второго вечером того же дня подняли спасатели департамента по ЧС.

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