Состояние стабильное: врачи обследовали горняка, которого достали из под завалов на руднике ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В управлении здравоохранения Восточно-Казахстанской области рассказали о состоянии шахтера, которого накануне вытащили из рудника, где обвалилась порода, сообщает Zakon.kz.
По данным врачей больницы, куда доставили пострадавшего 32-летнего проходчика, состояние его стабильное. Костных патологий медики при обследовании пациента не выявили, передает Altaynews.
11 октября на руднике компании KAZ Minerals в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области произошел обвал породы. В результате происшествия под завалом остались два работника.
Один из шахтеров вышел на поверхность самостоятельно, второго вечером того же дня подняли спасатели департамента по ЧС.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript