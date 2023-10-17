МВД о мальчике, выбросившемся с 12 этажа: Буллинга не было

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал падение 14-летнего подростка с 12 этажа в столице. По предварительной информации, фактов буллинга в отношении погибшего не было, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что серьезных конфликтов в школе у мальчика не было.

"Предварительно, факта буллинга нет, мальчика характеризуют положительно. Но это предварительная информация. Я опять же не могу забегать наперед, пока дело не закончено". Игорь Лепеха

Замглавы МВД добавил, что уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева внесла предложение установить ответственность за буллинг.

"Сейчас это обсуждается госорганами, находится на согласовании со всеми заинтересованными госорганами, как это будет, что это будет. Скорее всего это будет административная ответственность для начала. Понятно, что это в основном несовершеннолетние". Игорь Лепеха

20 сентября во дворе одного из многоэтажных домов Астаны обнаружено тело 14-летнего подростка. По предварительной информации, он выпал из окна дома.

