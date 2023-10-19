Казахстанка погибла при ДТП в Турции: родственники просят взять дело на контроль

38-летняя Алия Кульмагамбетова погибла 13 октября на трассе в турецком городе Алания. Родственники женщины просят МИД и Генеральную прокуратуру Казахстана взять дело на контроль, сообщает Zakon.kz.

Смертельное ДТП произошло в результате наезда автомобиля в турецком городе Алания. Родственники погибшей казахстанки опубликовали 18 октября 2023 года в Facebook заявление, в котором рассказали о том, что женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

"Самое страшное в жизни – это терять близких людей! В пятницу, 13-го числа мы потеряли нашу сестренку Алию Кульмагамбетову. Ей было всего 38 лет. Вся жизнь впереди и множество планов. Она погибла в результате наезда автомобиля в Алании (Турция), трасса D 400, Кестель. Со слов полиции она переходила дорогу в положенном месте на зеленый свет. Кроме того, дорога огорожена сеткой-разделителем, идет следствие. За рулем была молодая девушка, которую отпустили домой до выяснения всех обстоятельств", – написал брат погибшей Багдат Кульмагамбетов.

По его словам, авария произошла на той же дороге, где 3 сентября погибли казахстанка и ее двухлетняя дочь. Как выяснилось позднее, погибшей оказалась журналистка из Атырау Арайлым Багытжан.Глава семейства получил серьезные травмы и позже скончался в больнице.

"Оказывается больше всего гибнет людей из стран СНГ, потому что у нас пешеход всегда прав. То есть даже если идешь на зеленый свет светофора, надо быть внимательным. Когда мы поехали за Алией, то сами стали свидетелями наезда со смертельным исходом на этой же трассе. Зная Алию и ее желание всем помогать, то хотел бы обратиться ко всем казахстанцам быть внимательнее при посещении Алании и учитывать эти особенности. Даже если вы идете на зеленый свет светофора, это еще не гарантия, что вы останетесь живы", – говорится в публикации.

Багдат Кульмагамбетов обратился в Министерство иностранных дел РК и Генеральную прокуратуру взять на контроль расследование дела о гибели казахстанки, погибшей в ДТП.

Комментируя подробности уголовного дела по факту гибели казахстанской журналистки и ее семьи, 13 сентября представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что дипломаты не имеют права выступать в деле защитниками в ходе следствия. Он подчеркнул, что безопасность граждан Казахстана в зарубежных поездках находится полностью в собственных руках.