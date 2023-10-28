"АрселорМитталТемиртау" передадут Казахстану после очередного ЧП на шахте

АО "АрселорМиттал" передадут Казахстану. Об этом 28 октября 2023 года рассказали в пресс-службе правительства страны, сообщает Zakon.kz

Правительство уже достигло предварительной договоренности с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

"Будет проведено всестороннее расследование причин группового несчастного случая вследствие пожара на шахте. Наряду с этим будут приняты меры по оценке причиненного ущерба, оказанию первоочередной помощи пострадавшим и семьям погибших", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства РК.

28 октября 2023 года в 2:33 в Карагандинской области на шахте им. Костенко прогремел взрыв, который изначально унес жизни четырех человек. На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 из них. Позднее количество погибших увеличилось до 16-ти. Предварительная причина ЧП, по версии "АрселорМиттал Темиртау", – в лаве произошел взрыв газометана. На место выехал глава МЧС РК Сырым Шарипханов.

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По факту возгорания на шахте им. Костенко в Карагандинской области Генеральной прокуратурой РК начато досудебное расследование, которое будут проводить по ч. 3 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК.

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Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Вместе с тем президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".