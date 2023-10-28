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Политолог: АМТ – отвратительный инвестор, но вопросы должны быть не только к компании

Политолог: АМТ – отвратительный инвестор, но вопросы должны быть не только к компании Фото: Telegram/dashimbayev, gov.kz
Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев высказался об аварии, которая произошла сегодня, 28 октября 2023 года, на шахте им. Костенко в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Он считает, что вопросы в связи с очередным ЧП на шахте должны быть не только к компании.

"Вопросы должны быть не только к Митталу (АО "АрселорМиттал Темиртау". – Прим. ред.). Даже если Кармет с шахтами будут национализированы, то рано или поздно правительство спихнет его другому собственнику, и где гарантия, что государство будет контролировать вопросы промышленной и трудовой безопасности?" – написал Данияр Ашимбаев.

Политолог объяснил, почему он так считает.

"Миттал (АО "АрселорМиттал Темиртау". – Прим. ред.), конечно, отвратительный инвестор, но справедливости ради нужно напомнить, что в стране существуют Комитет промышленной безопасности МЧС (надзорная деятельность) и Комитет труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения (безопасность и охрана труда)", – напомнил Данияр Ашимбаев.

Есть еще, как отметил политолог, акимат с управлениями промышленности и инспекции труда.

"А вот Национальный научно-технический центр промышленной безопасности (бывшее Каpагандинское отделение Восточного НИИ по безопасности в гоpной пpомышленности) был ликвидирован правительством в 2017 году".Данияр Ашимбаев

28 октября 2023 года в 2:33 в Карагандинской области на шахте им. Костенко прогремел взрыв, который изначально унес жизни четырех человек. На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 из них. Позднее количество погибших увеличилось до 21-го. Предварительная причина ЧП, по версии "АрселорМиттал Темиртау", – в лаве произошел взрыв газометана. На место выехал глава МЧС РК Сырым Шарипханов.

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По факту возгорания на шахте им. Костенко в Карагандинской области Генеральной прокуратурой РК начато досудебное расследование, которое будут проводить по ч. 3 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК.

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