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Законодательство РК

Второй тюремный срок дали воровавшему из бюджета чиновнику из Жамбылской области

Второй срок дали чиновнику из Жамбылской области за хищения из бюджета Фото: Zakon.kz
Чиновник из Жамбылской области, которого ранее осудили за растрату, получил еще один тюремный срок. Оказалось, что он причастен к хищению 5 млн тенге из бюджета, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области 30 октября, суд вынес второй приговор ранее осужденному экс-руководителю отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Рыскуловского района. Чиновника недавно отправили в колонию по другому делу.

Первое уголовное дело в отношении экс-главы отдела возбудили еще в 2021 году. Чиновника уличили в том, что он не возвращал бизнесменам гарантийные взносы в сфере госзакупок. В 2022 году суд признал его виновным по ст. 189 УК РК. Чиновнику дали семь лет колонии.

Едва бывшего руководителя отдела отправили отбывать наказание, как стало известно о его причастности к другому преступлению. При проверке деятельности отдела, которым управлял осужденный, прокуратура выявила хищение бюджетных средств на сумму свыше 5 млн тенге. Оказалось, что глава отдела отправил в отдел экономики и бюджетного планирования районного акимата письмо, в котором просил выделить крупную сумму для возврата гарантийной суммы подрядчику. На самом деле эти средства нужны были чиновнику для компенсации тех денег, которые он ранее присвоил.

"По данному факту провели досудебное расследование по п. 2 ч. 3 ст. 190 УК РК, после чего уголовное дело направили в суд. Приговором суда руководителя отдела признали виновным в совершении уголовного правонарушения. Наказание назначено путем поглощения менее строгого наказания более строгим. Подсудимого приговорили к семи годам лишения свободы", – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сотрудникам госпредприятия в ЗКО дали реальные сроки за хищение 162 млн тенге.

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Жамбылская область
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