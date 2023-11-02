Покупка АТМ, домогательства школьницы и новый приговор осужденным за пытки полицейским – главное к утру

Требования к новому инвестору "АрселорМиттал Темиртау" озвучил Смаилов. Охранника, домогавшегося шестиклассницы, арестовали. Полицейским, осужденным ранее за пытки, смягчили приговор, сообщает Zakon.kz.

Завершение визита Макрона в Казахстан

Вечером 1 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон завершил официальный визит в Казахстан. К борту самолета французского президента проводил Касым-Жомарт Токаев. До отъезда Макрон познакомился с казахскими традициями и обычаями в ходе посещения "Этноаула".

На фоне визита президента Франции эксперты рассказали о том, почему Франции важно иметь союзника в лице Казахстана и какие сферы сотрудничества между странами могли бы получить новое развитие.

Смаилов о продаже АТМ

Премьер-министр Алихан Смаилов опроверг слухи о том, что АО "АрселорМиттал Темиртау" государство приобретет за 500 млрд долларов, которые заплатит Лакшми Митталу.

Премьер также озвучил требования к новому инвестору предприятия после пленарного заседания Мажилиса.

Домогательства школьницы

В Алматы арестовали школьного охранника, который домогался 11-летней девочки, которую мужчина начал обнимать и целовать. Приставания попали на запись камеры наблюдения. Подозреваемого уже уволили, а учителя и администрация школы получили выговор.

Смягчение приговора осужденным за пытки полицейским

В Шымкенте пересмотрели решение суда в отношении бывших сотрудников правоохранительных органов, которых в июне 2023 года осудили по делу о смерти Нурболата Жумабаева.

Новости Казахстана

В Казахстан прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Рабочий погиб при выполнении монтажных работ на территории Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения в Рудном Костанайской области.

Министр обороны Руслан Жаксылыков в кулуарах Мажилиса рассказал, может ли Казахстан направить миротворцев на Ближний Восток.

Активы на сумму 945 миллиардов тенге вернули в Казахстан, в том числе 600 миллионов долларов –из-за рубежа.

Могут ли национализировать ERG вслед за "АрселорМиталл Темиртау", рассказал Смаилов.

Комитет национальной безопасности завел уголовное дело по факту неправомерных изменений в государственном кадастре недвижимости.

92-летняя пенсионерка из Рудного поговорила с телефонными мошенниками и лишилась 1,5 млн тенге.

Шестерых подростков, которых арестовали после массовой драки в Актау, отпустили под подписку о невыезде.

Заключенный павлодарской колонии признался в убийстве годичной давности, его вновь будут судить.

За убийство собаки жителю Мангистау грозит уголовная ответственность.

В 21 вуз мира пригласили на учебу школьницу из Арыси.

Инструктора йоги оштрафовали в Уральске за коврик для занятий, подаренный чиновнику.

Пешеход погиб под колесами микроавтобуса в Алматы.