Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мошенник почти на 20 алматинцев оформил автокредиты

Мошенник почти на 20 алматинцев оформил автокредиты Фото: Polisia.kz
37-летний алматинец обманывал жителей, оформляя на них автокредиты, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ДП региона, алматинец подозревается в обмане, как минимум, 17 горожан.

"Фигурант уголовного дела убеждал граждан оформить автокредит, обещая выплачивать ежемесячно нужную сумму. Получив деньги и машину, мужчина перепродавал транспортное средство третьим лицам, а деньги тратил по своему усмотрению. Не исключаем, что потерпевших может быть гораздо больше", – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

По факту мошенничества в особо крупном размере начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 УК РК. На период следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полиция просит опознать мошенника, и если вы пострадали от его обмана, сообщить по телефонам: 8 705 555 77 63; 8 775 747 77 78 и 8 778 591  91 35.

Также в  социальной сети Facebook казахстанцы все чаще стали получать предложения оформить кредит на сумму до 90 млн тенге всего под 2%. Им на эти деньги предлагают купить недвижимость или открыть бизнес. Это все дело рук мошенников.

Читайте также

авто
Врача и фельдшера скорой помощи избили при осмотре пациента в Алматы
аэропорт Алматы
Иностранца наказали за курение на борту самолета авиарейса Сеул – Алматы
Травля клопов: отец умерших детей сделал заявление
Травля клопов: отец умерших детей сделал заявление
Сахибам Садырова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления