Мошенник почти на 20 алматинцев оформил автокредиты

37-летний алматинец обманывал жителей, оформляя на них автокредиты, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ДП региона, алматинец подозревается в обмане, как минимум, 17 горожан.

"Фигурант уголовного дела убеждал граждан оформить автокредит, обещая выплачивать ежемесячно нужную сумму. Получив деньги и машину, мужчина перепродавал транспортное средство третьим лицам, а деньги тратил по своему усмотрению. Не исключаем, что потерпевших может быть гораздо больше", – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

По факту мошенничества в особо крупном размере начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 УК РК. На период следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полиция просит опознать мошенника, и если вы пострадали от его обмана, сообщить по телефонам: 8 705 555 77 63; 8 775 747 77 78 и 8 778 591 91 35.

Также в социальной сети Facebook казахстанцы все чаще стали получать предложения оформить кредит на сумму до 90 млн тенге всего под 2%. Им на эти деньги предлагают купить недвижимость или открыть бизнес. Это все дело рук мошенников.