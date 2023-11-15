Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мошенничество на 970 млн тенге расследует АФМ в Актюбинской области

Департамент АФМ по Актюбинской области расследует дело о мошенничестве на 970 млн тенге при получении кредитов в АО "Аграрная кредитная корпорация", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу 15 ноября, трех человек подозревают в крупном мошенничестве при получении кредитов в Актюбинском филиале АО "Аграрная кредитная корпорация". Подозреваемые получали средства на покупку скота по госпрограмме "Сыбага".

"В ходе следствия установлены трое граждан, которые от имени крестьянских хозяйств, оформленных на подставных лиц, с использованием фиктивных документов обналичили кредитные средства, выделенные на приобретение племенного крупного рогатого скота. Противоправными действиями они причинили ущерб государству в особо крупном размере на общую сумму 970 млн тенге", – сообщили в АФМ.

Подозреваемых задержали и отправили под стражу по решению суда. В рамках расследования арестовали их движимое и недвижимое имущество общей стоимостью около 260 млн тенге. Другие подробности агентство пока не разглашает в интересах следствия.

В мае 2023 года стало известно, что в Жамбылской области фермеры обманули государство на 800 млн тенге, получив субсидии на выращивание несуществующей малины.

Читайте также

Землетрясение в Афганистане зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Афганистане зарегистрировали казахстанские сейсмологи
в ВКО пасли животных на зараженных землях
В ВКО пасли скот на землях, зараженных сибирской язвой
бизнесмена убили в Уральске
В кафе убили известного в Уральске бизнесмена
Никита Дробны
АФМ РК Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане
Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления