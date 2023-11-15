Мошенничество на 970 млн тенге расследует АФМ в Актюбинской области

Департамент АФМ по Актюбинской области расследует дело о мошенничестве на 970 млн тенге при получении кредитов в АО "Аграрная кредитная корпорация", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу 15 ноября, трех человек подозревают в крупном мошенничестве при получении кредитов в Актюбинском филиале АО "Аграрная кредитная корпорация". Подозреваемые получали средства на покупку скота по госпрограмме "Сыбага".

"В ходе следствия установлены трое граждан, которые от имени крестьянских хозяйств, оформленных на подставных лиц, с использованием фиктивных документов обналичили кредитные средства, выделенные на приобретение племенного крупного рогатого скота. Противоправными действиями они причинили ущерб государству в особо крупном размере на общую сумму 970 млн тенге", – сообщили в АФМ.

Подозреваемых задержали и отправили под стражу по решению суда. В рамках расследования арестовали их движимое и недвижимое имущество общей стоимостью около 260 млн тенге. Другие подробности агентство пока не разглашает в интересах следствия.

В мае 2023 года стало известно, что в Жамбылской области фермеры обманули государство на 800 млн тенге, получив субсидии на выращивание несуществующей малины.