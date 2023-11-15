Мать пострадавшего в ДТП школьника пожаловалась на бездействие полиции Шымкента

Происшествие случилось в Шымкенте 8 ноября. Восьмилетний ребенок оказался в больнице после наезда автомобиля Mercedes-Benz. Мать пострадавшего ребенка записала видеообращение в Instagram, жалуясь на бездействие со стороны полицейских, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло в тот момент, когда школьник вместе с сестрой перебегали через дорогу. Гаухар Таирова рассказывает, что водитель автомобиля после происшествия несколько дней не выходил на связь.



"Мы вызвали скорую, врачи ехали 40 минут, пробки были, все произошло в час-пик. После аварии водитель не уехал, стоял и ждал со мной скорую помощь. Но он вел себя немножко не правильно. Я сейчас понимаю, он был в шоковом состоянии, парень молодой очень. Потом приехала скорая, сына госпитализировали в тяжелом состоянии. Виновников (ДТП — прим.ред.) не было два дня. Говорят, что их не пускали в больницу. Но, я думаю они должны были как-то со мной связаться. Они говорят, что приходили, но я их просто не видела. Я была в шоковом состоянии, из-за этого мне пришлось выйти в Instagram" – рассказала мать пострадавшего школьника Гаухар Таирова корреспонденту Zakon.kz.

Своевременно не среагировали и правоохранители, говорит Гаухар Таирова. Привлечь внимание полицейских пострадавшей стороне удалось только после общественного резонанса в социальных сетях.





В больницу ребенка госпитализировали с многочисленными травмами в тяжелом состоянии. Школьник провел в реанимации два дня, ему потребовалась операция.



"При госпитализации у пациента зафиксированы черепно-мозговая травма, двойная травма, перелом костей левой голени. После того, как состояние ребенка стабилизировалось, врачи провели операцию на сломанные кости ног. Через два дня его перевели в отделение нейрохирургии, угрозы получения инвалидности у ребенка нет", – рассказал заместитель главного врача детской городской клинической больницы Шымкента Ержан Байдуллаев.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские. Находится ли водитель автомобиля под стражей остается загадкой, информацию полицейские не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия.

"8 ноября по проспекту Кунаева водитель автомашины "Mercedes benz" совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате происшедшего пешеход с телесными повреждениями госпитализирован в больницу. Данный факт управлением дознания ДП Шымкента зарегистрирован по статье 345 УК РК. По делу назначены соответствующие экспертизы",- сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

Требовать тюремного срока для виновника ДТП пострадавшая сторона не планирует. Родственники водителя автомобиля обещали оплатить лечение школьнику. Тем не менее, отозвать заявление Гаухар Таирова пока не планирует. Мать пострадавшего намерена дождаться результатов экспертизы.

9 октября мы рассказывали о смертельном наезде на школьника из Шымкента. Водитель автомобиля BMW-530 сбил несовершеннолетнего пешехода. Девятилетний мальчик погиб на месте.

Полиция задержала водителя BMW: ему грозит до пяти лет заключения.